Wer ein möglichst günstiges Android-Handy sucht, das eine lange Akkulaufzeit bietet, kann heute bei Amazon im Rahmen des Prime Day 2020 zuschlagen. Dort wird ein Xiaomi-Smartphone mit 5.020-mAh-Akku zum Schnäppchenpreis angeboten.

Amazon verkauft Xiaomi Redmi 9 für 129,90 Euro

Xiaomi-Handys erfreuen sich immer größerer Beliebtheit in Deutschland. Besonders die günstigen Modelle, die eine lange Laufzeit und gute Ausstattung besitzen, werden gerne gekauft. Dazu gehört auch das Xiaomi Remi 9, das nur am Prime Day 2020 von Amazon für 129,90 Euro verkauft wird. Normalerweise muss man deutlich mehr zahlen. Für den Preis bekommt man ein solides Einsteiger-Smartphone mit einem riesigen Akku. Nur bei Amazon bekommt man zudem Kopfhörer kostenlos dazu. Ihr habt die Wahl zwischen drei Farben. Es handelt sich dabei um die Version mit üppigen 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Für den Preis bekommt man so etwas normalerweise nicht.

Zum Angebot bei Amazon

Hinweis: Um diesen Preis zu erhalten, müsst ihr Prime Mitglied sein. Falls ihr das nicht seid, könnt ihr für 30 Tage kostenlos eine Prime-Mitgliedschaft abschießen. Danach könnt ihr kündigen und es entstehen keine Kosten.

Doch auch die weitere Ausstattung des Xiaomi Redmi 9 kann sich sehen lassen. Man bekommt ein großes 6,53-Zoll-Full-HD-Display, einen schnellen Octa-Core Prozessor und eine 13-MP-Quad-Kamera, die tatsächlich auch anständige Bilder macht. Das Highlight ist aber der 5.020-mAh-Akku, der für eine sehr lange Laufzeit sorgt. Außerdem gibt es natürlich LTE mit Dual-SIM-Funktion und man kann den Speicher per microSD-Karte erweitern. Ganz nebenbei ist auch schon Android 10 installiert. Mehr braucht keiner bei einem Smartphone.

So holt ihr alles aus dem Prime Day heraus: