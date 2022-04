Im Februar erschien das Redmi Note 11 in Deutschland, jetzt unterbieten sich Händler schon im Preis für das Handy. Wer das Smartphone von Xiaomi möchte, bekommt es jetzt besonders günstig. Wir verraten, warum sich das Angebot lohnt.

MediaMarkt: Xiaomi Redmi Note 11 so günstig wie nie

MediaMarkt hat den Smartphone-Geheimtipp Xiaomi Redmi Note 11 gerade so günstig wie nie zuvor im Angebot. Für das Smartphone müsst ihr aktuell nur 169 Euro (Bei MediaMarkt ansehen) bezahlen – ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis findet man im Bereich unter 200 Euro derzeit kaum.

Xiaomi Redmi Note 11 Smartphone Statt 229,99 Euro UVP: Smartphone so günstig wie noch nie. 6.43 Zoll FHD+ Amoled-Diayplay mit 90 Hz. Snapdragon 680 und 50 MP Kamera. 128 GB Speicher und 8 GB RAM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.04.2022 19:25 Uhr

Xiaomi Redmi Note 11 – viel Leistung für wenig Geld

Das Xiaomi Redmi Note 11 ist ein vergleichsweise günstiges Einstiegsgerät – 169 Euro muss man immerhin erst einmal unterbieten. Dafür hat das Handy einiges zu bieten. Das Smartphone verfügt über ein für die Preisklasse sehr gutes 6,4-Zoll-AMOLED-Display. 90 Hz Bildwiederholrate und FHD+-Auflösung sorgen für ein scharfes und flüssiges Bild. Ein Highlight des Gerätes ist der mit einer Kapazität von 5.000 mAh üppig dimensionierte Akku. Selbst bei aktiver Nutzung hält dieser locker einen ganzen Tag durch, bei normaler Nutzung sogar zwei und mehr.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+: Highlights des Mittelklasse-Smartphones vorgestellt

Ebenfalls positiv hervorzuheben ist das durchaus schicke Design, welches von einer soliden Verarbeitung getragen wird. Hinsichtlich der Performance darf man bei dem Preis natürlich keine Wunder erwarten, denn als Prozessor ist der schon etwas ältere Snapdragon 680 verbaut, es gibt zudem eine 50-MP-Kamera, 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Die neusten Games in bester Qualität schafft das Handy so eher nicht. Die Performance ist aber insgesamt gut, dem alltäglichen Surfen, Telefonieren und Arbeiten steht nichts im Wege. Ein 5G-Modul sucht man allerdings ebenfalls vergebens. Alles in allem ist das Redmi Note 11 jedoch ein echtes Arbeitstier, als Zweithandy oder günstiges Einstiegsmodell auf jeden Fall empfehlenswert.

