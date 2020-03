Xiaomi Redmi Note 8 Pro im Preisverfall: China-Handy wird noch günstiger

Mittelklasse-Smartphone zum Sparpreis. Das Xiaomi Redmi Note 8 Pro dürfte für die meisten Nutzer alle Funktionen besitzen, die man sich von einem modernen Smartphone erwartet, kostet jedoch erstaunlich wenig. Jetzt wurde das China-Handy noch einmal reduziert. GIGA verrät euch, wo ihr das Handy zum Spitzenpreis findet – und für wen sich der Kauf lohnt.

Bildquelle: GIGA

Update vom 17. März 2020: Das heiß begehrte Xiaomi Redmi Note 8 Pro ist wieder im Angebot. Sowohl als auch Saturn haben den Preis des Mittelklasse-Smartphones reduziert. Gerade einmal 222,00 Euro müsst ihr nun für die Version mit 128 GB internem Speicher bezahlen – ein echter Knallerpreis. Zum Angebot bei Amazon *Zum Angebot bei Saturn * Während ihr bei Amazon aktuell das Gerät nur in der Farbe „Ocean Blue“ erhaltet und zudem etwa 1-2 Monate auf den Versand warten müsst, hat Saturn gleich alle Farbvarianten des Xiaomi Redmi Note 8 Pro reduziert und auch noch auf Lager. Beim Elektronikmarkt könnt ihr frei zwischen den Farben „Pearl Whte“, „Mineral Grey“, „Forest Green“ und „Ocean Blue“ wählen – der Versand erfolgt kostenlos.

Originalartikel:

Xiaomi Redmi Note 8 Pro: Neues China-Smartphone schon jetzt stark reduziert

Obwohl das Xiaomi Redmi Note 8 Pro erst seit Anfang Oktober offiziell erhältlich und ein wirklich guter Allrounder ist, hat das China-Smartphone bereits jetzt einen kleinen Preisverfall hinter sich. Während die Version mit 128 GB internem Speicher ursprünglich für 269 Euro angeboten wurde, ist das Smartphone dank eines Rabattcodes über eBay – der Versand erfolgt kostenlos. Um euch das Smartphone zum Angebotspreis zu sichern, müsst ihr an der Kasse lediglich den Rabattcode PERFEKT eingeben. Auf diese Weise erhaltet ihr einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent. Der Händler bietet das Smartphone in den Farben „Pearl White“ und „Forest Green“ an. Im Preisvergleich bei seriösen Händlern werden mindestens 10 Euro mehr fällig.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro bei eBay *

Xiaomi Redmi Note 8 Pro: Was macht das Smartphone besonders?

Tatsächlich gibt es beim Xiaomi Redmi Note 8 Pro kein einzelnes Merkmal, welches man gesondert hervorheben müsste – es ist das Gesamtpaket, welches das Smartphone so besonders macht. Obwohl im China-Handy „nur“ ein MediaTek-Prozessor verbaut ist, arbeitet das Handy genauso schnell wie aktuelle Mittelklasse-Geräte mit Snapdragon-CPU.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro bei eBay *

Dazu gibt es 6 GB Arbeitsspeicher, die dafür sorgen, dass erstaunlich viele Apps gleichzeitig im Hintergrund geöffnet bleiben können und auch der interne Speicher fällt mit 128 GB recht üppig aus – vor allem, wenn man den Preis im Hinterkopf behält. Kein Wunder also, dass das Gerät im GIGA-Test eine gute Wertung von 78 Prozent erzielen konnte.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro: Für wen lohnt sich der Kauf?

Für alle, die auf der Suche nach einem Allrounder-Smartphone zum kleinen Preis sind. Die Kamera des Xiaomi Redmi Note 8 Pro kann es zwar trotz seiner hohen Auflösung von 64 MP nicht mit der aktueller High-End-Smartphones aufnehmen, für einen kurzen Schnappschuss reicht die Qualität aber allemal aus.

Gleiches gilt für die Leistung des verbauten Prozessors. Zwar handelt es sich hierbei nicht um ein Top-Modell, im Alltag beim Texten, Videos gucken und Musik hören hat man jedoch nie das Gefühl, dass dem Chip die Puste ausgehen würde. Alle Anwendungen reagieren zügig und starten schnell.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro bei eBay *

Das Smartphone eignet sich auch vor allem für Leute, die öfter mal lange unterwegs sind und währenddessen nicht immer Zugriff auf eine Steckdose haben. Dank seines 4.500 mAh großen Akkus hält das Xiaomi Redmi Note 8 Pro locker zwei Tage ohne Ladegerät durch.

Quiz: Wie gut kennst du dich in der iPhone-Welt aus?

Wie gut kennst du dich in der iPhone-Welt aus? Teste es in diesem Quiz. Manche Fragen sind sehr leicht, manche schwer und manche etwas hinterhältig. Viel Spaß!