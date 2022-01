Xiaomi-Smartphones sind sehr beliebt und das aus gutem Grund: Sie bieten viel Leistung für wenig Geld und brauchen sich hinter Samsung- und Apple-Geräten nicht zu verstecken. Im Curved-Shop bekommt ihr aktuell das Redmi Note 10 Pro in einem starken Tarif-Bundle. GIGA hat die Details.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro + Allnet-/SMS-Flat + 10 GB zum Top-Preis

China-Handys sind in Europa so gefragt wie nie zuvor, insbesondere die von Xiaomi. Bei kaum einem Smartphone-Hersteller bekommt ihr so viel Hardware für so wenig Geld. Das aktuelle Angebot im Onlineshop von Curved legt zur Hardware noch einen tollen Tarif-Deal oben drauf: Für gerade einmal 15,99 Euro im Monat gibt es das Redmi Note 10 Pro inklusive Allnet- und SMS-Flat sowie 10 GB Datenvolumen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: Blau Allnet XL

Netz: o2

10 GB Datenvolumen (max. 25 MBit/s)

Datenvolumen (max. 25 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Xiaomi Redmi Note 10 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 15,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 0 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 389,75 Euro Gerätewert

(Online-Bestpreis laut idealo.de am 07.01.2022) 300 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 89,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 3,74 Euro Angebot ansehen

Das Xiaomi Redmi Note 10 Pro mit 128 GB Speicher und 6 GB RAM kostet laut idealo.de aktuell ca. 300 Euro. Zieht man den Wert des Smartphones von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit ab, bleiben effektiv 89,75 Euro für den Tarif übrig, was ca. 3,74 Euro im Monat entspricht. Ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 10 GB Datenvolumen.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Redmi Note 10 Pro: Mittelklasse-Smartphone mit 120 Hz OLED-Display

Das Xiaomi Redmi Note 10 Pro bietet ein für die Preisklasse ungewöhnlich gutes OLED-Display mit 120 Hz und einer Auflösung von 1.080 x 2.400. Dank 6 GB RAM und Snapdragon-732G-Prozessor ist das Redmi Note 10 Pro auch für anspruchsvolle 3D-Spiele geeignet. Um den Akku müsst ihr euch dabei keine Gedanken machen, denn der ist mit 5.020 mAh groß genug, um locker über den Tag zu kommen. Der 128 GB große Speicher kann per microSD-Karte erweitert werden und auch die 108-MP-Quad-Kamera ist für ein Mittelklasse-Handy mehr als überzeugend. Lest hier unseren Test zum Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

