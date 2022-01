Xiaomi hat unzählige Android-Smartphones im Programm, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzen. Kürzlich kam mit dem Poco M4 Pro 5G ein neues Modell hinzu, das wieder für einen verführerisch günstigen Preis verkauft wird. In der aktuellen Aktion ist das Handy aber noch günstiger zu haben. Doch es gibt noch mehr.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G für nur 219,90 Euro

Wer sich ein neues Android-Smartphone zum attraktiven Preis kaufen will, wird zwangsläufig auf Modelle von Xiaomi stoßen. Das chinesische Unternehmen bietet sehr viele Geräte im mittleren Preissegment an. Kürzlich ist mit dem Poco M4 Pro 5G ein neues Modell hinzugekommen, das eigentlich das Xiaomi Redmi Note 11 ist – nur im anderen Design. Während es das Xiaomi-Modell aber noch nicht bei uns gibt, kann man das Poco M4 Pro 5G bereits in Deutschland kaufen. Aktuell gibt es das Smartphone direkt beim Hersteller für nur 219,90 statt 249,90 Euro (bei Poco anschauen).

Dafür bekommt man von Xiaomi das Poco M4 Pro 5G mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Damit ist die besser ausgestattete Version günstiger als die Version mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher, die für 229,90 Euro beim Hersteller angeboten wird. Es fallen bei der Bestellung direkt beim Hersteller keine Versandkosten an. Andere Händler wollen sogar mehr als die unverbindliche Preisempfehlung haben. Umso mehr lohnt sich diese Aktion bei Poco.

Mit dem Poco M4 Pro 5G bekommt man ein richtig gutes Mittelklasse-Handy mit 6,6-Zoll-Display das nicht nur mit FHD+ auflöst, sondern auch noch 90 Hz für eine flüssige Darstellung unterstützt. Es gibt einen schnellen MediaTek-Prozessor, eine 50-MP-Dual-Kamera, seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor und einen 5.000-mAh-Akku, der sich auch noch mit 33 Watt schnell aufladen lässt. Mehr Smartphone braucht man eigentlich nicht.

Was das Smartphone sonst noch so drauf hat, seht ihr im Video:

Poco M4 Pro: Günstiges 5G-Handy aus China

Weitere Angebote direkt bei Xiaomi

Nicht nur im Poco-Shop gibt es Angebote, sondern auch direkt bei Xiaomi im Mi-Shop (bei Xiaomi anschauen). Dort werden bis zum 09. Januar 2022 verschiedenste Produkte billiger angeboten. Nicht nur Smartphones, sondern auch Smart-Home-Geräte und Co. sind an verschiedenen Tagen im Angebot.