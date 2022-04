Ihr sucht ein solides Handy mit Vertrag, das nicht so viel kostet? Dann ist das hier vielleicht das beste Angebot für euch: Im Curved-Shop bekommt ihr das Xiaomi Redmi Note 10 mit SMS- und Telefon-Flat sowie 10 GB Daten im o2-Netz zum Sparpreis von unter 12 Euro im Monat. GIGA hat nachgerechnet und klärt die Details.

Xiaomi Redmi Note 10 mit 10 GB Datenvolumen

Der Curved-Shop hat aktuell einen günstigen Handyvertrag mit dem Xiaomi Redmi Note 10 5G, bei dem ihr nur knapp 12 Euro im Monat für Tarif und Handy zahlt. Im Vertrag enthalten sind 10 GB LTE-Datenvolumen im o2-Netz mit LTE und einer Maximalgeschwindigkeit von 25 MBit/s.

Eine Allnet-Flat für kostenlose Gespräche und SMS in alle deutschen Mobilfunk-Netze und das Festnetz ist mit dabei. Dank EU-Roaming kann man auf dem Territorium der Europäischen Union das Handy wie zuhause nutzen – zumindest für ausgehende Anrufe. Klasse: Auch die Nicht-EU-Länder Großbritannien und Norwegen werden von den Regelungen zum EU-Roaming erfasst.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Händler: curved.de

Netz: o2 Telefónica

Tarif: Blau Allnet XL

10 GB LTE -Datenvolumen mit bis zu 25 MBit/s

-Datenvolumen mit bis zu 25 MBit/s Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Zum Handy:

Das Xiaomi Redmi Note 10 5G ist seit Mai 2021 im deutschen Handel erhältlich. Es liefert gute Spezifikationen für wenig Geld: Ein 90 Hz IPS-Display in FHD+-Auflösung, 4 GB RAM und 128 GB internen Speicher, den man noch per microSD-Karte erweitern kann. Der verbaute Mediatek-Dimensity-700-Chip mit 8 Prozessor-Kernen und bis zu 2,2 GHz liefert mehr als genug Leistung für alle Anwendungen, dazu kommt der mit 5.000 mAh üppig bemessene Akku und eine Schnelladefunktion per USB-C mit bis zu 18 W.

Anders als viele teurere Handys hat das Xiaomi außerdem eine Klinkenbuchse, mit der ihr eure kabelgebundenen Kopfhörer weiter nutzen könnt. Die Triple-Rückkamera nimmt Fotos in bis zu 48 MP auf und kann 4K-Videos aufzeichnen, die Frontkamera löst mit 8 MP auf. Ein weiterer Vorteil ist die Dual-SIM-Funktionalität, mit der ihr zwei SIM-Karten gleichzeitig darin betreiben könnt.

Dass das Handy brauchbar ist, bestätigen auch andere: Im September 2021 hat die Stiftung Warentest die Note „gut“ (2,5) für das Smartphone vergeben.

Durchgerechnet: Was taugt der Vertrag?

Die Kosten des Angebots im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 11,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 13 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 0 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 305,75 Euro Gerätewerte

(Online-Bestpreis inkl. Versand bei bekannten Händlern, idealo.de am 28.04.2022) 180,85 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 124,90 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 5,20 Euro Zum Angebot bei Curved.de

Warum sich das Angebot lohnt, hier noch einmal im Detail durchgerechnet: Nutzt man den Vertrag über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, ergeben sich Kosten in Höhe von 24 × 11,99 Euro Grundgebühr + 13 Euro Gerätezuzahlung + 4,99 Euro Versandkosten. Die Gesamtkosten von Handy und Vertrag über 24 Monate belaufen sich also auf 305,75 Euro.

Welchen Gegenwert bekommt man dafür? Das Handy mit 128 GB Speicher kostet laut idealo.de im freien Handel (inkl. Versandkosten, Gebrauchtware und schlecht bewertete Händler ausgenommen) aktuell mindestens 180,85 Euro. Zieht man diesen Gerätewert von den Gesamtkosten ab, erhält man die Kosten für den Tarif allein: 305,75 Euro - 180,85 Euro = 124,90 Euro, rein für den Tarif in der gesamten Laufzeit über 24 Monaten. Das sind umgerechnet 5,20 Euro im Monat – angesichts der gebotenen Leistungen kann sich das echt sehen lassen. Zum Vergleich: Der Tarif kostet ohne Handy bereits 9,99 Euro im Monat, anders betrachtet zahlt ihr also nur 2 Euro monatlich plus einmalig 18,99 Euro zusätzlich fürs Handy.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

So könnt ihr selbst ausrechnen, ob euer Handyvertrag günstig ist:

