Xiaomi-Fans aufgepasst: Das Mi 11 Lite ist gerade zu einem konkurrenzlos günstigen Preis erhältlich. Die Lite-Version des aktuellen Xiaomi-Flaggschiffs bekommt ihr inklusive Allnet- und SMS-Flat sowie 10 GB Datenvolumen für 17,99 Euro im Monat. GIGA rechnet nach und verrät, warum sich das Angebot lohnt.

Xiaomi Mi 11 Lite + 10 GB + Allnet-/SMS-Flat für 18€/Monat

Die Mittelklasse-Smartphones von Xiaomi sind derzeit so beliebt wie nie zuvor – aus gutem Grund: Sie bieten den meisten ausreichend viel Leistung für vergleichsweise wenig Geld. Insbesondere preiswerte Tarif-Bundles sind begehrt, wie das aktuelle Angebot im Curved-Shop: Dort bekommt ihr das Xiaomi Mi 11 Lite inklusive Blau-XL-Vertrag für günstige 17,99 Euro im Monat. Im Tarif enthalten sind 10 GB Datenvolumen im o2-Netz sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Das Mi 11 Lite von Xiaomi gibt es für 1 symbolischen Euro dazu, der Anschlusspreis entfällt.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Blau.de

Netz: o2

Tarif: Blau Allnet XL

10 GB Datenvolumen (25 MBit/s)

Datenvolumen (25 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Xiaomi Mi 11 Lite: Das kann das Mittelklasse-Smartphone

Das Xiaomi Mi 11 Lite ist seit März 2021 im deutschen Handel erhältlich. Für ein Mittelklasse-Handy bietet es eine sehr gute Ausstattung: Es besitzt ein 6,55-Zoll-OLED-Display mit Full-HD-Auflösung und 90 Hz, 8 GB RAM sowie 128 GB internen Speicher (erweiterbar). Der Snapdragon-780G-Prozessor mit 8 Kernen und bis zu 2,4 GHz liefert mehr als genug Leistung für alle Anwendungen. Mit dem 4.250-mAh-Akku solltet ihr locker über den Tag kommen. Dank Schnelladefunktion via USB-Typ-C lässt sich das Mi 11 Lite in nur 68 Minuten voll aufladen.

Die Triple-Rückkamera nimmt Fotos in bis zu 64 MP auf und kann auch 4K-Video aufzeichnen, die Frontkamera löst mit 20 MP auf und ist genauso gut wie im aktuellen Xiaomi-Flaggschiff Mi 11 Ultra. Das verbaute 5G-Modul sowie die Möglichkeit, 2 SIM-Karten gleichzeitig zu nutzen, runden das solide Smartphone-Gesamtpaket ab.

So könnt ihr selbst ausrechnen, ob euer Handyvertrag günstig ist:

Die Kosten des Tarifs im Überblick:

Monatliche Grundgebühr: 24 x 17,99 Euro

Einmalige Zuzahlung für das Smartphone: 1 Euro

Anschlusspreis: gratis

Versandkosten: 4,99

Gesamtkosten nach 24 Monaten Vertragslaufzeit: 437,75 Euro

Xiaomi Mi 11 Lite im Tarif-Bundle: Darum lohnt sich der Deal

Nutzt man den Vertrag über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten, ergibt sich folgende Rechnung: 24 × 17,99 Euro Grundgebühr + 1 Euro einmalige Kosten + 4,99 Euro für den Versand = 437,75 Euro Gesamtkosten.

Welchen Gegenwert bekommt man dafür? Das Handy kostet laut idealo.de im freien Handel aktuell ca. 340 Euro. Zieht man diesen Betrag von den Gesamtkosten ab, erhält man die effektiven Tarifkosten: 437,75 Euro - 340 Euro = 97,75 Euro, rein für den Tarif in der gesamten Laufzeit über 24 Monate. Das sind umgerechnet 4,07 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 10 GB Datenvolumen.

Vergesst jedoch nicht, rechtzeitig zu kündigen, sonst verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Die Grundgebühr reduziert sich allerdings auf 14,99 Euro ab dem 25. Monat.

