Bildquelle: Xiaomi

Xiaomi hat erst vor wenigen Monaten einen richtig günstigen 4K-Smart-TV mit Android-Betriebssystem in Deutschland auf den Markt gebracht. Nun ist dieser sogar noch günstiger im Angebot. GIGA hat die Details für euch.

Xiaomi Mi Smart TV 4S für 359,10 Euro

Wer aktuell auf der Suche nach einem möglichst günstigen und großen Smart-TV ist, der könnte heute bei eBay zuschlagen. Dort wird der neue Xiaomi Mi Smart TV 4S für nur 359,10 Euro verkauft. Der Preis von normalerweise 399 Euro wird durch den Code PFIFFIGER gesenkt. Versandkosten fallen keine an. Die Stückzahl ist stark limitiert.

Geliefert wird aus Bremen in Deutschland, es handelt sich aber laut der Beschreibung von eBay um einen chinesischen Händler. Das sollte man bedenken und sich auf eventuelle Schwierigkeiten bei Garantieansprüchen gefasst machen. Wer das Risiko nicht eingehen möchte, kann bei Amazon für 399,99 Euro zuschlagen.

Damit gehört der Xiaomi Mi Smart TV 4S zu den günstigsten 4K-Fernsehern mit 55 Zoll in Deutschland. Als Betriebssystem kommt Android TV 9.0 zum Einsatz, sodass man so gut wie alle Möglichkeiten hat. Netflix und Amazon Prime Video haben sogar ihre eignen Knöpfe auf der Fernbedienung. Die Leistung des Fernsehers ist mit dem Quad-Core-Prozessor ganz gut. Es gibt zwei 10-Watt-Lautsprecher, LAN, WLAN, drei HDMI-Anschlüsse, drei USB-Anschlüsse und ein schickes Design mit Rahmen aus Metall.

Wo liegen die Schwächen beim Xiaomi Mi Smart TV 4S?

Die Käufer des Xiaomi Mi Smart TV 4S zeigen sich sehr zufrieden mit dem Fernseher. Auf Amazon gibt es 4,2 von 5 Sternen bei über 1.200 Bewertungen. Besonders das unglaubliche Preis-Leistungs-Verhältnis wird gelobt. Allein der Bildschirm könnte etwas heller sein. Man sollte also vermeiden, den Xiaomi-TV direkt am Fenster aufzustellen. Ansonsten gibt es keine Probleme und Xiaomi macht Samsung und LG in der Preisklasse echt harte Konkurrenz. Wer noch weniger Geld ausgeben will, der kann bei Aldi bald einen normalen 55-Zoll-Smart-TV ohne Android TV kaufen.