Yellowstone: Staffel 5 Teil 2 und Staffel 6 – alle Infos

Habt ihr bei Paramount+ oder AXN Staffel 5 von Yellowstone geschaut und am Ende nicht verstanden, warum es so abrupt endet? Das liegt daran, dass bisher lediglich Teil 1 von Staffel 5 erschienen ist. Wann Teil 2 der fünften Season erscheint und wie es um Staffel 6 von Yellowstone steht, erfahrt ihr bei uns.

TV-Serien Facts

Wann startet die zweite Hälfte von Staffel 5?

Die erste Hälfte von Staffel 5 von Yellowstone beinhaltet 8 Folgen und endet abrupt mitten im Geschehen. Wer sich nicht spoilern möchte und die Entwicklung nicht live im Internet verfolgt, der wundert sich darüber sicherlich ... Und schon beginnt das Googeln. Nein, Staffel 5 besteht nicht nur aus 8 Folgen. Es handelt sich dabei lediglich um die erste Hälfte der Season.

Doch wie steht es um Teil 2? Der Schauspieler Luke Grimes (siehe Bild oben), der in Yellowstone Kayce Dutton darstellt, hat gegenüber People verraten, wie weit sich die Dreharbeiten befinden – sie haben noch gar nicht begonnen. Der Grund dafür sei der allseits bekannte Autorenstreik. Wenn es diesen nicht gäbe, so hätte die Crew vermutlich schon mit den Arbeiten an Staffel 5 Teil 2 begonnen:

„I think we would be if it weren't for that, ( ... ) but that takes precedence over everything. They got to get that all sorted, and then we'll be getting after it.“ (Quelle: People)

Da so langsam Normalität einkehrt und die Autoren ihren Streik beenden, können wir also hoffen, dass es zumindest mit den Dreharbeiten zu Yellowstone in naher Zukunft weitergeht. Die zuvor angekündigte Veröffentlichung der letzten Folgen von Staffel 5 im November 2023 müssen wir unter diesen Umständen also ignorieren.

Wo kann ich die gesamte Serie Yellowstone auf Deutsch schauen?

Insgesamt sind bisher 5 Staffeln von Yellowstone erschienen. Die ersten 4 Staffeln könnt ihr bei Paramount+ (7 Tage kostenlos testen) sehen. Teil 2 von Season 5 gibt es bisher nur beim Amazon-Prime-Channel AXN zu sehen. Auch hier bietet euch Amazon regelmäßig Testzeitläufe an. In der Regel bestehen sie aus 7 Tagen, in denen ihr es schaffen könnt, alle aktuellen Folgen von Yellowstone zu schauen.

Yellowstone-Ableger mit Matthew McConaughey anstatt Staffel 6

Nachdem zahlreiche News darüber kursierten, dass Kevin Costner die Serie verlassen will, wurde das Ende bestätigt. Es wird keine Staffel 6 geben. Der Yellowstone-Autor Taylor Sheridan gab in einem Interview mit The Hollywood Reporter bekannt, dass Teil 2 von Staffel 5 auch der letzte sein wird. Dabei sei allerdings noch nicht sicher, wie viele Folgen er benötigen wird, um die Geschichte so enden zu lassen, wie sie soll:

„If I think it takes 10 episodes to wrap it up, they’ll give me 10. It’ll be as long as it needs to be.“ (Quelle: The Hollywood Reporter)

Stattdessen sei ein Ableger der Serie in Arbeit, der ebenfalls Yellowstone im Namen enthalten soll. Für die Hauptrolle sei Matthew McConaughey geplant, der wohl mit Begeisterung auf das Projekt reagiert habe. Ob die Schauspieler von Yellowstone dabei sein werden, ist noch unklar, aber es scheint so, als würde Sheridan zu einer neuen Geschichte mit neuen Figuren tendieren. Gastauftritte bleiben dabei sicherlich nicht ausgeschlossen.

Der Start der neuen Serie sei ebenso wie Staffel 5 Teil 2 noch für Ende 2023 geplant gewesen. Durch den Autorenstreik können wir aber davon ausgehen, dass sich alle Termine nach hinten verschieben und damit auch mit hoher Wahrscheinlichkeit der Start des Ablegers auf das Jahr 2024.