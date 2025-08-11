YouTube mit Carplay nutzen: So funktioniert es

Ob als Navigationssystem oder zur Unterhaltung – Carplay bietet viele Funktionen. Wie ihr YouTube auch für Carplay nutzen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Welche Apps laufen auf Carplay?

Ihr könnt sämtliche Apps von Apple selbst verwenden wie zum Beispiel Hörbücher, Nachrichten, Musik oder Kalender. So könnt ihr Nachrichten verschicken oder eure Lieblingsmusik hören. Zusätzlich könnt ihr Apps zur Navigation oder zum Parken verwenden. Auch bekannte Dienste wie Telegram oder Skype sind mit Carplay kompatibel. Außerdem gibt es viele weitere Apps, die ihr nutzen könnt.

Was Carplay alles kann, könnt ihr euch im folgenden Video anschauen.

Kann man auf Carplay YouTube schauen?

Das Abspielen von YouTube auf Carplay war bisher aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Aufgrund der Ablenkung im Straßenverkehr durch die Videoinhalte steigt logischerweise das Risiko eines Unfalls. Doch seit dem Update ios 26 gibt es einige Neuerungen, die auch die Nutzung der Videoplattform möglich machen. Allerdings gibt es Einschränkungen, denn wenn ihr YouTube schauen wollt, könnt ihr dies nur im Parkmodus machen. Dies funktioniert über die Funktion Airplay.

YouTube für Carplay Aktivieren

Zunächst ist es wichtig, dass ihr das neueste Update ios 26 auf eurem Iphone installiert habt. Anschließend verbindet ihr euch mit Carplay. Dies funktioniert in vielen Fahrzeugen ohne Kabel, andernfalls könnt ihr ein USB-Kabel nutzen. Achtet darauf, dass sich euer Auto im Parkmodus befindet, sonst könnt ihr YouTube nicht starten. Auf eurem Iphone müsst ihr runterscrollen und bei der Bildschirm-Synchronisierung Carplay-Display auswählen. Dann könnt ihr einfach auf YouTube gehen.

Ihr könnt somit ganz einfach die Videoplattform in eurem Auto nutzen und da dies ausschließlich im Parkmodus funktioniert, bewegt ihr euch sicher im Straßenverkehr. Denkt aber trotzdem daran, dass ihr euch in erster Linie auf das Fahren konzentrieren solltet und vermeidet zu viel Ablenkung am Steuer.