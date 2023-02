Die YouTube-Radiostationen haben nur bedingt etwas mit den üblichen Radiosendern zu tun. Aber immerhin bieten sie euch ein abwechslungsreiches Musikprogramm, mit euren Lieblings-Genres und -Künstlern. Jetzt könnt ihr selbst bei YouTube Music eure Radiosender anlegen und noch genauer festlegen, was ihr hören wollt.

Bei den Radiosendern von YouTube Music handelt es sich nur insofern um ein Radiogefühl, als ihr den Musikstil ungefähr festlegen könnt und dann keinen Einfluss mehr auf die gespielten Titel habt. Eure YouTube-Radiostation ist also eher so etwas wie eine sich automatisch füllende Playlist. Wie sich zeigt, hat die aber auch ihre Schwächen.

Wichtig: Damit ihr euren privaten Radiosender bei YouTube Music jederzeit wiederfindet, tippt darin oben – neben dem „Play-Button“ auf die drei Punkte, um ein Menü zu öffnen. In dem wählt ihr dann die Option „Playlist zur Mediathek hinzufügen“. So wird sie gespeichert und ihr findet sie jederzeit in eurer Mediathek wieder. In der Mediathek findet ihr euer Radio dann auch, wenn ihr YouTube Music im Browser aufruft.