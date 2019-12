YouTuber verwandelt Raspberry-Pi-Alternative zum Mini-Gaming-PC

Wie kompakt kann ein Gaming-PC maxi.. – Pardon – minimal sein? Zahlreiche PC-Bastler haben bereits Spielerechner in winzigen ITX-Gehäusen zusammengeschraubt – so klein und kompakt wie diese Kombination aus Einplatinencomputer und Grafikkarte war bislang jedoch keines der Ergebnisse.

Bildquelle: YouTube / ETA PRIME

Einplatinenrechner, Grafikkarte – fertig ist der Gaming-PC

Während bekannte Hersteller von Einplatinencomputern wie dem Raspberry Pi bei ihren Modellen auf ARM-Prozessoren setzen, kommen bei den LattePanda-Geräten von DFRobot vollwertige x86-Chips zum Einsatz. Beim Alpha 864s ist das etwa ein Intel m3-7Y30 – ein stromsparender Zweikernprozessor mit Hyper-Threading. Zugegebenermaßen nicht gerade ein Hochleistungschip, dank der passenden Architektur aber in der Lage, problemlos mit einer Windows-10-Installation und entsprechenden Spielen umzugehen. Neben dem Chip finden sich auf dem Board von DFRobot übrigens auch noch 8 GB LPDDR3-Arbeitsspeicher und 64 GB eMMC Massenspeicher, sowie USB-Anschlüsse und ein PCIe-fähiger M.2-Anschluss.

Und genau den machte sich YouTuber ETA PRIME zu Nutze, um den wahrscheinlich kleinsten Gaming-PC der Welt zusammenzubauen. Dafür verwendete er im M.2-Steckplatz einen PCIe-x4-Adapter. Dieser Anschluss erlaubte es ihm, eine Nvidia GeForce GTX 1650 auf dem LattePanda zu installieren. Da die Stromversorgung der Grafikkarte nicht über den eingebauten USB-C-Anschluss gewährleistet werden konnte, nahm er zusätzlich noch ein Pico-Netzteil zu Hilfe. Die zusammengebaute Konstruktion gewinnt zwar keinen Schönheitspreis, das Leistungsergebnis kann sich jedoch sehen lassen:

Mini-Grafikkarte aus dem Video auf Amazon anschauen*

Raspberry-Pi-Alternative als Gaming-PC: Das leistet der Mini-Rechner

In Spielen wie DOOM (2016) konnte ETA PRIME in Full-HD-Auflösung und hohen Details Bildraten von rund 80 FPS erreichen. In Project Cars 2 schwankte die Bildrate bei mittleren Einstellungen zwischen 60 und 70 FPS, die Remastered-Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim erreichte 60 FPS und selbst CPU-lastige Spiele wie GTA 5 konnten auf niedrigen Settings mit etwa 40 FPS gespielt werden. Unterm Strich also ein voller Erfolg – wenn auch wenig praktikabel, und das aus mehreren Gründen. Neben der CPU könnte auch die GPU durch die limitierte PCIe-Schnittstelle ausgebremst werden.

Des Weiteren fallen zwar die Maße des Einplatinencomputers mit 115 x 78 x 14 Millimetern angenehm kompakt aus, durch die aufrechtstehende Grafikkarte wirkt die Konstruktion dennoch etwas klobig. Insgesamt ist der Mini-Gaming-PC auf diese Weise zwar immer noch deutlich kleiner, als der Rechner, den wir vor einigen Monaten zusammengeschraubt haben, lässt dafür aber auch viel Leistungspotenzial vermissen.

Und zu guter Letzt ist da noch der Preis. Denn im Vergleich zum Raspberry Pi 4 kostet der LattePanda Alpha 864s umgerechnet ungefähr das Zehnfache – also etwas mehr als 400 Euro. Die Kosten für die Grafikkarte, den Adapter und das Netzteil haben wir in diesem Fall noch nicht einkalkuliert.

Ob sich für diesen Micro-Gaming-PC ein vernünftiger Anwendungsfall schaffen lässt, bleibt fraglich. Trotzdem ist es interessant zu sehen, wie klein und kompakt moderne Spielesysteme gebaut werden können – und was für eine verhältnismäßig hohe Leistung sie dennoch bieten. Was haltet ihr von dem System? Schreibt es uns in die Kommentare.