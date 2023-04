Ihr möchtet gerne auf dem PC oder dem Smartphone fernsehen? Neben Zattoo gibt es einige weitere Anbieter, die euch RTL, Sat.1, ProSieben und mehr über die Internetverbindung auf den Bildschirm bringen.

Im Folgenden findet ihr einige gute und legale Alternativen zu Zattoo. Inzwischen gibt es für TV-Interessierte mehrere Optionen, lineare Sender über die Internetverbindung auf dem TV-, Tablet- oder Smartphone-Bildschirm zu empfangen.

waipu.TV

waipu.TV muss sich im Funktion- und Senderumfang nicht vor Zattoo verstecken. Der Empfang funktioniert über den Browser sowie mit den entsprechenden Apps auf Android-Smartphones und iPhones, iPads sowie zahlreichen Smart-TV-Geräten und Streaming-Sticks. Es gibt eine komplett kostenlose Option, die Sender wie ARD und ZDF auf den Bildschirm bringt. Daneben gibt es die Pakete „Comfort“ und „Perfect Plus“. Bei der letzten Option gibt es neben den Standard-TV-Programmen auch viele Pay-TV-Sender. Der Dienst überzeugt durch eine Aufnahme-Funktion, über die man Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ansehen kann. Zudem kann man das Abo mit einem Streaming-Dienst wie Netflix oder DAZN kombinieren und sparen. Im ersten Monat lässt sich waipu.TV gratis testen.

Joyn: ProSieben & mehr

Joyn ist der hauseigene Streaming-Dienst von ProSieben. Neben den Kanälen der Sendergruppe, zu denen unter anderem auch Sat.1 gehört, gibt es hier aber auch viele weitere Programme. Über 70 Live-TV-Programme findet man auf der Senderliste von Joyn. Live-Streams der Sender lassen sich kostenlos empfangen. Mit einem kostenpflichtigen Zugang zu Joyn PLUS+ kann man zudem auf die reichhaltige Mediathek zugreifen, die viele Serien und Filme als „Video on Demand“ auf den Bildschirm liefert. Die wichtigsten TV-Programme sind zwar enthalten, RTL führt Joyn aber nicht. Die Premium-Variante kann man 7 Tage lang kostenlos testen.

RTL+ (früher TV Now)

Mediathek: RTL+

Leider gibt es auf der Seite von RTL keinen Livestream. Für die Nutzung der App (mit Livestream) benötigt man für den Empfang des RTL-Live-Streams den Zugang zum kostenpflichtigen RTL-Plus-Abonnement. Damit kann man die Sender der RTL-Gruppe live streamen, etwa RTL, RTL2, Nitro und VOX. Andere Stationen wie ProSieben stehen hier hingegen nicht zur Verfügung- Dafür nähert sich RTL mit seinem Streaming-Angebot Netflix & Co. an und bietet neben den Wiederholungen und Extras zu den TV-Sendungen auch viele exklusive Serien, Filme und Dokumentationen im Stream. Für den Abruf benötigt man ein kostenpflichtiges Plus-Abonnement, das man gratis testen kann.

RTL+ RTL interactive GmbH

Zattoo-Alternativen: Die Mediatheken und Streams der öffentlich-rechtlichen Sender

Auch die traditionellen Fernsehsender sammeln ihr Programm in verschiedenen Mediatheken oder Apps, über die man das im TV laufende Angebot verfolgen kann. Sowohl die öffentlich rechtlichen als auch die privaten Kanäle bieten mittlerweile ein reichhaltiges Angebot an, meist auch mit den entsprechenden Apps für Android und iOS.

ARD

Livestream im Internet: Das Erste Live

Die Apps bieten Livestreams für Arte, Bayrisches Fernsehen, MDR, NDR, rbb, tagesschau 24 und WDR. Auch ARD selbst hat natürlich eine eigenen App. Zusätzlich hat man Zugriff auf eine Vielzahl an Radiosendern. Die Mediathek bietet außerdem eine üppige Anzahl an vergangenen Sendungen. Anders als bei den bislang genannten Diensten ist bei den Mediatheken keine Anmeldung notwendig, um auf die Inhalte zuzugreifen.

ARD Mediathek ARD Online

ZDF

Livestream im Internet: ZDF Mediathek Live

In der App von ZDF hat man Zugriff auf die Livestreams von ZDF, zdf_neo, zdf.kultur und zdf.info. Außerdem bietet die Mediathek ein reichhaltiges Angebot an vergangenen Sendungen.

ZDFmediathek & Live TV ZDFonline

3Sat

Livestream im Internet: 3Sat Mediathek Live

3sat-Mediathek ZDFonline

Arte

Livestream im Internet: Arte Live

ARTE ARTE

WDR

Livestream im Internet: WDR Livestream

WDR – Radio & Fernsehen Westdeutscher Rundfunk

Zattoo-Alternativen: Dailyme

Dailyme ist schon etwas länger auf dem Markt unterwegs. Das Angebot liefert keine Live-Streams. Stattdessen fokussiert man sich auf Wiederholungen verschiedener TV-Sendungen. So findet man hier den schnellen Zugriff auf Tagesschau-Sendungen, Serien, verschiedene Wissens-Shows und Dokumentationen. Das Programm bündelt die Gratis-Angebote verschiedener Mediatheken unter einem Dach. Eine Anmeldung ist für die Wiedergabe nicht notwendig.

Es gibt natürlich noch einige weitere Formate. Allerdings, und das ist etwas schade, sucht man einen Livestream leider vergeblich. Die Download-Funktion ist allerdings sehr praktisch.

dailyme TV: Serien Filme Dokus dailyme TV GmbH

Zattoo-Alternativen: TV.de

TV.de funktioniert ähnlich wie Zattoo, ist aber ein relativ neuer Dienst. Man kann jedoch nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement (ab 8,33 Euro) bei den verschiedenen Sendern einschalten. Früher war der Dienst als „Couchfunk“ bekannt.

TV.de Couchfunk Live TV Couchfunk GmbH

Zattoo-Alternativen: Save.TV

Save.TV funktioniert so wie ein klassischer Videorecorder, allerdings im Internet. So kann man beliebige Fernsehsendungen aufnehmen lassen und später ansehen. Save.TV ist allerdings nicht kostenlos, nach einer Testphase muss man bezahlen. Übrigens: Bei aufgenommenen Inhalten wird automatisch die Werbung entfernt, verfügbar sind alle deutschen Fernsehsender. So könnt ihr Live-TV-Sendungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt ansehen und müsst nicht um 20:15 Uhr vor dem Bildschirm verharren.

Save.TV – TV Recorder, Fernseh Save.TV

