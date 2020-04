Zattoo Ultimate: 2 Monate TV-Streaming in Full-HD gratis – exklusiv!

Wir haben ein exklusives Angebot für euch: Zattoo bietet GIGA-Lesern sein Ultimate-Abo 2 Monate kostenlos an. Damit könnt ihr überall dort klassisch fernsehen, wo ihr Internet habt – sogar in Full-HD-Qualität. Das Angebot ist nur gültig, solange der Vorrat reicht.

Das klassische Fernsehen erlebt in Corona-Zeiten ein furioses Comeback. Kein Wunder, nahezu jeder will aktuelle Informationen haben oder auch einfach nur ein bisschen Ablenkung. Was aber, wenn man gar keinen Fernsehanschluss mehr hat? Oder der Fernseher gerade besetzt ist von den Kindern, die Videospiele zocken? Oder man neben der Büroarbeit nur eben eine Sendung per Smartphone oder Tablet schauen will? Hier helfen TV-Streaming-Dienste wie Zattoo, die das Fernsehen im Browser oder per App streamen.

Zattoo Ultimate: Viele Sender hochauflösend

Ob im Browser, über Apps auf Smartphones und Tablets oder auf dem Smart-TV – mit Zattoo streamt man einfach drauflos, zappt wie am klassischen Fernseher und hat trotzdem noch einige Vorteile gegenüber klassischem Fernsehen.

Mit dem Ultimate-Abo holt mehr mehr aus dem Dienst heraus. Das sind die Vorteile von Zattoo Ultimate:

über 100 TV-Sender im Stream empfangen, auch im EU-Ausland

davon 44 in Full-HD-Qualität

Aufnahmen von bis zu 100 Sendungen und zeitversetztes Ansehen

Nutzung von 4 Streams gleichzeitig

Restart & Live-Pause

Ein großer Teil der in Deutschland relevanten Sender stehen zum Streamen zur Verfügung. Viele davon, wenn man Zattoo Ultimate hat, auch in Full-HD-Qualität. Das sind unter anderem Das Erste, ZDF Pro7, RTL, Sat.1. RTL 2, Vox, Arte, 3Sat, Sport1, Kabel Eins, Super RTL, ZDF Info, DMAX, NDR, RBB, Nitro, Phoenix, KIKA, Comedy Central und EuroSport.

Fernsehen übers Internet, 2 Monate gratis

Und jetzt das beste: Zattoo stellt GIGA-Lesern ein exklusives Angebot bereit: Mit dem Gutschein-Code GIGAzuhause können Neukunden Zattoo Ultimate 2 Monate kostenlos nutzen.

Wichtig zu wissen: Der Gutschein ist nur für Neukunden gültig und befristet auf 500 Nutzer, ihr solltet euch also beeilen. Regulär bzw. nach Ablauf des Testzeitraums kostet der Dienst 13,99 Euro im Monat.

