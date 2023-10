ZDF-Mediathek: Die besten Filme kostenlos sehen

Die ZDF-Mediathek birgt teils große Blockbuster und einige der besten deutschen Produktionen. Wir wollen euch an dieser Stelle die besten Filme der ZDF-Mediathek präsentieren, die aktuell zum kostenlosen Abruf bereitstehen.

ZDFmediathek Facts

Cash Truck (2021)

Cash Truck - Trailer Deutsch

Genre: Action, Thriller

Action, Thriller FSK: ab 16 Jahre

ab 16 Jahre Besetzung: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett

Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett Drehbuch/Story: Nicolas Boukhrief, Éric Besnard

Nicolas Boukhrief, Éric Besnard Verfügbar bis: 9.11.2023

Überfälle auf Geldtransporter stehen in Los Angeles an der Tagesordnung. Die hartgesottenen Sicherheitsleute der rollenden Safes sind dementsprechend gerüstet. „Cash Truck“ zeigt die Geschichte eines wortkargen Fahrers, welcher sich nur „H“ nennt. Er ist neu in dem Business und seine Gründe für den Einstieg nicht gerade uneigennützig – im Geheimen plant er nämlich einen privaten Rachefeldzug.

Südstadt (2017)

Genre: Drama

Drama Besetzung: Anke Engelke, Matthias Matschke, Andrea Sawatzki

Anke Engelke, Matthias Matschke, Andrea Sawatzki Drehbuch/Story: Magnus Vattrodt

Magnus Vattrodt Verfügbar bis: 22.02.2024

Ein Haus, 3 Wohnungen, 3 befreundete Paare mit unterschiedlichsten Beziehungsproblemen. Die einen stehen kurz vor der Trennung und haben sich mental schon voneinander verabschiedet. Die nächsten versuchen die richtige Balance zwischen Familie und Arbeit zu finden. Und das letzte Pärchen ist eben erst zusammengezogen, was seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringt.

Paradise Highway – Straße der Angst (2022)

Genre: Drama, Thriller

Drama, Thriller FSK: ab 12 Jahre

ab 12 Jahre Besetzung: Juliette Binoche, Frank Grillo, Hala Finley

Juliette Binoche, Frank Grillo, Hala Finley Drehbuch/Story: Jutta Brückner

Jutta Brückner Verfügbar bis: 12.11.2023

Die Truckerin Sally (Juliette Binoche) muss einen illegalen Transport für einen Mädchen-Schmugglerring übernehmen, da sonst das Leben ihres Bruders auf dem Spiel steht. Doch die 13-jährige Leila (Hala Finley) lässt sich nicht kampflos verschleppen – sodass plötzlich die Bande und das FBI auf der Jagd nach den beiden ist.

Hungerjahre – in einem reichen Land (1980)

Genre: Biografie, Drama

Biografie, Drama FSK: ab 12 Jahre

ab 12 Jahre Besetzung: Britta Pohland, Sylvia Ulrich, Helga Lehner

Britta Pohland, Sylvia Ulrich, Helga Lehner Drehbuch/Story: Anna Gutto

Anna Gutto Verfügbar bis: 02.03.2025

Die 13-jährige Ursula Scheuner wächst in der Adenauer-Ära, den 50er Jahren, in einer kleinbürgerlichen Familie im Westen auf. Sie liebt ihre Eltern, aber mit der Pubertät beginnt auch ihre Ablehnung von bestimmten politischen und kulturellen Werten ihrer Eltern. Besonders zwischen ihr und ihrer Mutter entsteht eine Hassliebe, die von gegenseitigen unerfüllten Erwartungen befeuert wird.

Die Wannseekonferenz (2022)

Genre: Kriegsfilm

Kriegsfilm FSK: ab 12 Jahre

ab 12 Jahre Besetzung: Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner

Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner Drehbuch/Story: Magnus Vattrodt, Paul Mommertz

Magnus Vattrodt, Paul Mommertz Verfügbar bis: 17.01.2024

Der Film „Die Wannseekonferenz“ zeigt in erschreckend alltäglicher Weise die gleichnamige Besprechung vom 20. Januar 1942, bei der 15 hochrangige Vertreter des NS-Regimes die „Endlösung der Judenfrage“ beratschlagen. Der Film hält sich dabei sehr getreu an das damalige Gesprächsprotokoll von Adolf Eichmann. Zwischen Kaffe und Witzchen wird hier auf abscheulichste Art die Ermordung von Millionen von Menschen beschlossen.

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.