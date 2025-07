„Zelda“-Reihenfolge: So zockt ihr die Abenteuer von Link richtig

Nicht nur einmal hat Link das Land Hyrule und seine Bewohner vor dem Untergang bewahrt. Wir zeigen euch, wie ihr „Zelda“ in der richtigen Reihenfolge spielt.

„Zelda“: Eines der erfolgreichsten Action-Adventures

Die Spielreihe „The Legend of Zelda“ gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten weltweit. Schon seit der ersten Nintendo-Konsole sind Link, Zelda und Ganon nicht mehr aus dem Videospielkosmos wegzudenken. 2026 feiert das Urgestein sein 40-jähriges Jubiläum, entsprechend zahlreich ist die Auswahl an Spielen.

Bisher erschienen 21 Hauptteile und mehr als 50 Ableger. Wir haben die „Zelda“-Games der Hauptreihe chronologisch sortiert und die einzelnen Spiele den drei Leitlinien zugeordnet.

Alle „Zelda“- Spiele in chronologische Reihenfolge

Seit 1986 freuen sich treue „Zelda“-Fans regelmäßig über neue Spiele für die Konsole. Wer wissen möchte, aus welchem Jahr Klassiker wie „Ocarina of Time“ oder „The Wind Walker“ stammen, findet Antworten in unserer Liste, die alle Spiele der Hauptreihe nach Erscheinungsdatum ordnet:

„Zelda“: Die Geschichte in drei Zeitlinien

Im fünften Teil der Reihe, „Ocarina of Time“, versucht Link erneut Hyrule zu retten, indem er die fiesen Pläne Ganondorfs durchkreuzt. Um ihn zu besiegen, braucht er das heilige Schwert aus dem Tempel der Zeit, mit dem er sieben Jahre durch die Zeit reisen und das Böse versiegeln kann.



Doch als er das Masterschwert aus dem Siegelstein zieht, teilt sich die ursprüngliche Zeitlinie in drei Pfade:

Link zieht das Schwert aus dem Stein und schafft es, Ganondorfs Pläne zu vereiteln. Er wird dafür erwachsen und behält das Masterschwert. Link zieht das Schwert aus dem Stein, vereitelt Ganondorfs Pläne und kehrt in seine eigentliche Zeit als junger Held zurück. Dort kann er Ganondorfs teuflischen Plänen bereits etwas entgegensetzen und muss nicht erst erwachsen werden. Das Masterschwert verbleibt im Siegelstein.

Link zieht das Schwert aus dem Stein, wird erwachsen, kann die Pläne Ganondorfs jedoch nicht aufhalten. Link scheitert also und kann Hyrule nicht retten.

„Zelda“: Die richtige Reihenfolge in der Übersicht

Ihr merkt, dass es gar nicht so einfach ist, die bislang 21 Spiele der „Zelda“-Reihe chronologisch richtig zu zocken. Hier erhaltet ihr eine korrekte Darstellung der verschiedenen Zeitlinien sowie von den Geschehnissen, die vor „Ocarina of Time“ stattfinden:

„The Legend of Zelda: Skyward Sword“ „The Legend of Zelda: The Minish Cap“

„The Legend of Zelda: Four Swords Adventure“

„The Legend of Zelda: Ocarina of Time“

Die Chronologie der Spiele lässt sich in drei Zeitlinien aufteilen, die aufgrund der Geschehnisse in „Ocarina of Time“ entstehen und parallel stattfinden:

Erste Zeitlinie

Link wird von Ganondorf besiegt: Hyrules Untergang und der letzte Held

„The Legend of Zelda: A Link to the Past“ „The Legend of Zelda: Oracle of Ages & Oracle of Seasons“

„The Legend of Zelda: Link's Awakening“ „The Legend of Zelda: A Link between Worlds“

„The Legend of Zelda: Tri Force Heroes“ „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“ „The Legend of Zelda“

„The Legend of Zelda: The Adventure of Link“



Zweite Zeitlinie

Link besiegt Ganondorf und kehrt in seine eigentliche Zeit als junger Held zurück: Die Schattenwelt und die Nachfahren des Helden

„The Legend of Zelda: Majora's Mask“

„The Legend of Zelda: Twilight Princess“

„The Legend of Zelda: Four Swords Adventures“



Dritte Zeitlinie

Link besiegt Ganondorf und bleibt erwachsen: Der Held des Windes und die neue Welt

„The Legend of Zelda: The Wind Waker“ „The Legend of Zelda: Phantom Hourglass“

„The Legend of Zelda: Spirit Tracks“



„Breath of the Wild“ und "Tears of a Kingdom" stehen für sich

Ihr vermisst „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ in der Timeline? Das hat einen guten Grund: Nintendo gibt bei beiden Spielen keine klare Einordnung vor.

Fans diskutieren in den einschlägigen Foren seit Jahren darüber, ob eine Chronologie bei den „Zelda“-Spielen überhaupt notwendig ist. Fakt ist: Jedes Game hat seine eigene Story, die in sich abgeschlossen ist. Wer jedoch tiefer in die epische Geschichte eindringen möchte, sollte sich mit der Reihenfolge vertraut machen.

Übrigens: Am 5. Juni 2025 erschien die Nintendo Switch 2, auf der ihr "Breath of the Wild" und "Tears of the Kingdom" ebenfalls zocken könnt. Wer die Spiele schon für die Switch 1 besitzt, kann diese einfach für die Switch 2 upgraden.

Wie geht es im „Zelda“-Universum weiter?

Bisher gibt es keinen Teaser oder eine Ankündigung für ein neues Zelda-Abenteuer. Der nächste Titel lässt vermutlich noch ein paar Jahre auf sich warten. Aber wer weiß, vielleicht nutzt Nintendo den 40. Geburtstag der Spielereihe im nächsten Jahr für eine große Ankündigung.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch aber über einen Kinofilm freuen: Der Release der Verfilmung von „The Legend of Zelda“ wurde zwar nach hinten verschoben, kommt aber voraussichtlich am 7. Mai 2027 ins Kino. Bis dahin hält euch kino.de mit News zur Handlung, Besetzung und zu den Hintergründen auf dem Laufenden.