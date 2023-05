In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euch ganz einfach zusätzliche Items, Waffen, Rüstungen und sogar neue Stoffe für Links Parasegel sichern. Hierfür braucht ihr lediglich Amiibos, die mit Zelda: TotK kompatibel sind, oder alternativ Amiibo-Karten, die wir euch im Folgendem vorstellen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Liste mit allen Amiibos und ihrer Funktion in Zelda: Tears of the Kingdom

8-Bit-Link

Exklusives: Teile des Ursprungs-Sets, Schwert

Sonstiges: Fässer

Parasegel: Pixel-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von 8-Bit-Link. (Bildquelle: GIGA)

Hier gibt es die Amiibo zu kaufen:

amiibo Link (The Legend of Zelda) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:44 Uhr

Bokblin

Exklusives: Holzkeule, Schild oder Bogen der Bokblins

Sonstiges: Monsterteile, Fleisch

Parasegel: Bokblin-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Bokblin. (Bildquelle: GIGA)

Die Bokblin-Amiibo bekommt ihr noch hier bei MediaMarkt:

AMIIBO Bokblin - The Legend Of Zelda Breath Wild Collection Spielfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:44 Uhr

Wächter

Exklusives: /

Sonstiges: Eisen-Box, Wächter-Waffen, Wächter-Schilde

Parasegel: Antikes Shiekah Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo vom Wächter. (Bildquelle: GIGA)

Lange Zeit war sie überall ausverkauft, nun bekommt ihr die Amiibo aber wieder:

AMIIBO Wächter - The Legend Of Zelda Breath Wild Collection Spielfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:44 Uhr

Link (Tears of the Kingdom)

Exklusives: /

Sonstiges: Schwerter, Schilde, sonstige Materialien

Parasegel: TotK-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Link (Tears of the Kingdom). (Bildquelle: Nintendo)

Link (Reiter)

Exklusives: /

Sonstiges: Pilze, Schwerter

Parasegel: Hylia-Kapuze-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Link (Reiter). (Bildquelle: Nintendo)

Hier geht es zur Amiibo:

AMIIBO Link Reiter - The Legend Of Zelda Breath Wild Collection Spielfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:44 Uhr

Link (Bogenschütze)

Exklusives: /

Sonstiges: Pfeile, Fische, Fleisch, Bogen

Parasegel: „Tunika der Erinnerung“-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Link (Bogenschütze). (Bildquelle: GIGA)

Exklusives: Awakening-Set

Sonstiges: Pfeile, Fässer

Parasegel: Ei-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Link (Link's Awakening). (Bildquelle: GIGA)

Klickt auf diesen Link um zur Amiibo zu kommen:

amiibo Link The Legend of Zelda: Link´s Awakening Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:56 Uhr

Link (Majora's Mask)

Exklusives: Grimmige Gottheit-Set, Grimmige-Gottheit-Klinge

Sonstiges: Pilze, Schwerter

Parasegel: Maroja’s-Mask-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Link (Majora's Mask). (Bildquelle: Nintendo)

Hier geht es zum Link:

amiibo link Majora'S Mask ( The legend series of Zelda ) Japan Import [Nintendo 3DS] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 12:00 Uhr

Link (Ocarina of Time) und Junger Link (Super Smash Bros.)

Exklusives: Zeit-Set

Sonstiges: Fleisch, Schwerter, Pfeile

Parasegel: Lon-Lon-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Link (Ocarina of Time). (Bildquelle: GIGA)

Wer sich die Amiibo zulegen will, sollte einen Blick hierauf werfen:

AMIIBO Link - amiibo The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time Collection Spielfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:44 Uhr

amiibo Young Link Super Smash Bros. Collection Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 12:17 Uhr

Wolf-Link

Exklusives: /

Sonstiges: Fleisch

Parasegel: Twilight-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Wolf-Link. (Bildquelle: GIGA)

Die Wolf-Link-Amiibo gibt es hier zu kaufen:

AMIIBO Zelda Wolf-Link amiibo Spielfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:44 Uhr

Link (Skyward Sword)

Exklusives: Himmels-Set

Sonstiges: Holzkiste, Pfeile, Schwerter, Schilde

Parasegel: Schwertgeist-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Link (Skyward Sword). (Bildquelle: GIGA)

Hier geht es zur Link-Amiibo:

AMIIBO Link Skyward Sword - amiibo The Legend of Zelda Breath the Wild Spielfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:44 Uhr

Link (Twilight Princess, Super Smash Bros.)

Exklusives: Epona

Sonstiges: /

Parasegel: /

Über den folgenden Link kommt ihr zur Amiibo:

AMIIBO Link - amiibo Super Smash Bros. Collection Spielfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:44 Uhr

Toon-Link (Wind Waker, Super Smash Bros.)

Exklusives: Seewind-Set, Seewind-Bumerang

Sonstiges: Fische, Pfeile

Parasegel: Roter-Leune Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Toon-Link. (Bildquelle: GIGA)

Zu den beiden Amiibo-Links geht es hier entlang:

amiibo Toon-Link (The Wind Waker) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 12:17 Uhr

amiibo Smash Toon Link Figur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 12:17 Uhr

Zelda & Wolkenvogel (Skyward Sword)

Exklusives: /

Sonstiges: Edelsteine, Kräuter

Parasegel: Göttin-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Zelda mit Windvogel. (Bildquelle: Nintendo) (Bildquelle: GIGA)

Hier bekommt ihr die Amiibo von Zelda und dem Wolkenvogel:

amiibo Zelda & Wolkenvogel - The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:44 Uhr

Shiek

Exklusives: /

Sonstiges: Pilze, Pfeile, Bögen, Schilde

Parasegel: Shiek-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Shiek.

Auf Amazon bekommt ihr die Shiek-Amiibo:

amiibo Smash Sheik Figur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 12:17 Uhr

Toon-Zelda (The Wind Waker)

Exklusives: /

Sonstiges: Edelsteine, Kräuter, Schild

Parasegel: Königlicher Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Toon-Zelda.

Toon-Zelda gibt es hier auf Amazon zu kaufen:

amiibo Zelda,The Wind Waker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 12:17 Uhr

Zelda (Twilight Princess)

Exklusives: /

Sonstiges: Edelsteine, Kräuter

Parasegel: Twilight-Prinzessinen-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Prinzessin Zelda (Twilight Princess).

Hier geht es zur Zelda-Amiibo:

amiibo Smash Zelda Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 12:17 Uhr

Daruk

Exklusives: Rudania-Helm

Sonstiges: Edelsteine, Mineralien, Bergspalter

Parasegel: Goronen-Champion-Parasegel

Goronen-Champion-Parasegel in Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Nintendo)

Hier bekommt ihr Daruk sowie die folgenden drei Amiibos der vier BotW-Recken:

AMIIBO The Legend Of Zelda - Breath Wild Rec Spielfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:24 Uhr

Mipha

Exklusives: Ruta-Helm

Sonstiges: Fische, Silberschuppen-Speer

Parasegel: Zora-Champion-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Mipha.

Revali

Exklusives: Medoh-Helm

Sonstiges: Pfeile, Früchte, Eicheln, Falkenbogen

Parasegel: Rito-Champion-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Revali.

Urbosa

Exklusives: Naboris-Helm

Sonstiges: Fleisch, Gerudo-Schild, Mondsäbel

Parasegel: Gerudo-Champion-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Urbosa.

Zelda (Breath of the Wild)

Exklusives: /

Sonstiges: Sternensplitter, Edelsteine, Kräuter, Schilde

Parasegel: Hyrule-Prinzessinen-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Prinzessin Zelda (BotW).

Die Zelda-Amiibo zu Breath of the Wild könnt ihr euch hier zulegen:

Amiibo Zelda - Legend of Zelda Breath of the Wild series Ver. [Switch / Wii U] [Japanese Import] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 12:17 Uhr

Ganondorf

Exklusives: /

Sonstiges: Explosives Fass, Edelsteine, Moblin-Herz, Fleisch

Parasegel: Dämonenkönig-Parasegel

Das ist das TotK-Parasegel zur Amiibo von Ganondorf.

Die Ganondorf-Amiibo könnt ihr euch noch hier zulegen:

AMIIBO Ganondorf - amiibo Super Smash Bros. Collection Spielfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:44 Uhr

Günstige Alternative: Amiibo-Karten

Viele der aufgelisteten Amiibos sind mittlerweile extrem rar gesät, weshalb Fans und Sammler für diese tief in die Tasche greifen müssen. Es gibt aber auch eine Alternative: Amiibo-Karten.

Diese kleinen Karten werden nicht von Nintendo selbst, sondern von Drittanbietern verkauft. Sie sind sehr viel kostengünstiger, funktionieren aber mit ihren NFC-Chips genauso wie die Originale im Spiel.

Für knapp 26 Euro könnt ihr euch die NFC-Karten zu allen Zelda-Amiibos sichern. Zum Angebot auf Amazon geht's hier:

Coltum 38 Stück NFC Mini Karten für Tears of The Kingdom. Kompatibler Switch, Switch Lite. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.05.2023 11:24 Uhr

Amiibos in TotK benutzen: So geht's

Absolviert den ersten Schrein und schaltet damit die Fähigkeit Ultra-Hand frei. Ruft das Fähigkeitsrad für Ultra-Hand auf und klickt auf das Amiibo-Symbol unten links. Haltet nun einfach eure gewünschte Amiibo mit der Unterseite, beziehungsweise dem NFC-Chip, über den Sensor des rechten Joy-Cons. Nun sollten Schatztruhen und Items vom Himmel fallen.

Das kleine „a“ steht für „Amiibo“. (Bildquelle: GIGA)

Tipp zur Verwendung von Amiibos: Ihr könnt jede eurer Amiibos nur ein Mal am Tag benutzen. Da es jedoch zufallsbasiert ist, welche Items ihr bekommt, solltet ihr das Spiel vor dem Einscannen speichern. So könnt ihr es erneut laden, wenn ihr nicht das Item bekommen habt, das ihr euch wünscht.