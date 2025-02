Zu Besuch bei Nosferatu: mit Google Maps zum Vampir-Schloss

Ihr seid Vampir-Fans und liebt die düsteren Welten der Hexen und Werwölfe, dann könnte das Schloss von Graf Orlok aus Nosferatu interessant für euch sein.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Wenn ihr echte Grusel-Liebhaber seid, wird euch Nosferatu ein Begriff sein. Der erste Film „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ stammt bereits von 1922. Habt ihr euch die Neuverfilmung „Nosferatu“ (2024) mit Lily-Rose Depp schon angeschaut? Die Geschichte über Thomas Hutter, einen Immobilienmakler, der nach Transsilvanien reist, um einen Deal abzuschließen, ist weit bekannt. Die Burg, die in der Neuverfilmung vorkommt, könnt ihr ganz einfach auf Google Maps erkunden.

Nochmal für euch zum Erinnern: der Trailer von „Nosferatu“:

Nosferatu - Trailer Deutsch

Hier wohnt Graf Orlok aus Nosferatu auf Google Maps

Das bröckelnde, düstere Schloss von Graf Orlok, das ihr in der Neuverfilmung sehen könnt, könnt ihr auf Google-Maps entdecken. Die alte Burg befindet sich im Westen Rumäniens (also ist Transsilvanien gar nicht so weit hergeholt). Falls ihr nun neugierig geworden seid, schaut es euch an, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wenn ihr an die Tür klopft, dann könnt ihr ja mal gucken, wer euch öffnet.

Diese Fotos der Film-Burg findet ihr auf Google Maps:

Einfach mal durch die Burg stöbern und sehen, was euch dort erwartet! (© GIGA / Google Maps)

Die Filmhandlung von „Nosferatu“ (2024)

Der Immobilienmakler Thomas Hutter macht sich auf den Weg zu Graf Orlok nach Transsilvanien, bis er herausfindet, dass dieser ein Vampir ist. Graf Orlok hat eine verbissene, obsessive Leidenschaft für Hutters Frau Ellen, gespielt von Lily-Rose Depp, die nachts von ihm in ihren erotischen Träumen heimgesucht wird. Ellen erkennt im Laufe der Geschichte, dass sie eventuell der Schlüssel zu Orloks Vernichtung sein könnte.

Die Erzählung nimmt düstere Wendungen und zeichnet sich durch eine dunkle, schattige und zwielichtige Atmosphäre aus. Sie wird durch Musik, Kameraführung und natürlich den gefilmten Orten erzeugt. Einer dieser gruseligen Orte ist das Schloss von Graf Orlok, wo sich ein großer Teil der Handlung abspielt.

