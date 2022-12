Ein großer Fernseher und eine Surround-Anlage machen zusammen noch kein vollständiges Heimkino – da gehört mehr dazu. Wir zeigen euch, wie man das Filmerlebnis zuhause auf die nächste Stufe bringt.

Mehr Anschlüsse per HDMI-Switch

Mit mehreren Spielkonsolen können die HDMI-Anschlüsse am Fernseher oder Beamer knapp werden. Abhilfe schafft hier ein HDMI-Switch, der beispielsweise 2 Eingänge hat und auf einen Ausgang weiterleitet. Der gewählte Eingang wird beim Switch von Tealkoo bei Amazon mit einer LED angezeigt. Vorteil für anspruchsvolle Gamer: Dieses Modell unterstützt 4K mit bis zu 120 Hz – das haben günstigere Switches nicht zu bieten.

Tealkoo HDMI 2.1 Switch für 4K + 8K Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 10:04 Uhr

Wie das duftet! Popcorn-Maschine + Hotdog-Maschine

Süß oder salzig? Eine Glaubensfrage. Einigkeit herrscht aber in dem Punkt, dass Popcorn und Kino zusammengehören. Schon der Duft von frischem Popcorn (mehr als 20 Aromastoffe sind natürlicherweise drin) lässt Laune auf Blockbuster aufkommen. Der Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Popcorn-Maschinen bei Amazon ist derzeit das Modell Fiesta von Russell Hobbs. Für die Zubereitung werden weder Öl noch Fett benötigt, das Gerät arbeitet mit Heißluft.

Popcornmaschine – Russell Hobbs Fiesta Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 09:07 Uhr

Wenn es etwas deftiger sein darf, dann lohnt sich auch ein Blick auf einen Hotdog-Maker. Vom Design her schön retro und preislich wesentlich günstiger als gewerbliche Modelle ist der Hot Dog Party Steamer bei Amazon. Er erhitzt bis zu 12 Hot Dogs gleichzeitig in 12 Minuten.

HOT DOG WORLD Hot Dog Maker mit Brötchenwärmefach Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 09:13 Uhr

Für Snacks und Getränke: Eine kleine Couch-Bar

Eine Couch-Bar für Leckereien ist an sich schon eine feine Sache – noch besser, wenn sie sich mit einem persönlichen Schriftzug individualisieren lässt. Vor dem Kauf der Inexterior Couch-Bar kann man bei Amazon über den „Jetzt anpassen“-Button einen Text eingeben.

Inexterior CouchBar (personalisierbar) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 09:26 Uhr

Besser als im Kino: Ein flexibler Heimkinosessel

Fürs authentische Feeling bieten sich klassische Kinosessel an, die sich vom Design her stark am „Original“ in den Kinos orientieren.

Stagecaptain CS-600R Movieking Kinosessel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 14:21 Uhr

Mehrstündiges Binge Watching (oder auch Netflix & Chill) erfordert dann aber doch höheren Komfort. Sogenannte Relaxsessel verfügen zum Teil über integrierte Heizungen und Massagefunktionen.

M MCombo Elektrisch Relaxsessel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 14:17 Uhr

Für den Sound: Ein Teppich

Schon mal darüber nachgedacht, warum Kinosäle mit Teppichboden ausgelegt sind? Nun, das ist vor allem eine akustische Maßnahme. Harte Böden wie Parkett neigen dazu, den Schall aus den Lautsprechern zu reflektieren, was zu einem diffusen Klangbild führen kann. Mit anderen Worten: Man versteht Dialoge schlechter und empfindet lange Filme als anstrengend. Zuhause kann ein größerer Teppich (etwa von Ikea) ein kleines Wunder bewirken. Wer den Klang weiter optimieren möchte, installiert Schallabsorber an Wänden und Decke.

Ikea VONGE Teppich Langflor, 133x195 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 14:08 Uhr

Freequenzy Akustikschaumstoff 30x30x5cm, 12 Stk. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 10:59 Uhr

Für Beamer: Eine hochwertige Leinwand

Schon auf einer weißen glatten Wand können Heimkino-Projektoren ein überzeugendes Bild liefern. Wenn in den eigenen vier Wänden aber Raufaser oder gemusterte Tapeten angebracht sind, dann lohnt sich die Investition in eine richtige Beamer-Leinwand. Aktueller Bestseller Nr. 1 bei Amazon ist das Rollo-Modell Esmart Economy EXR, das an der Decke oder an der Wand montiert wird.

Esmart Economy EXR Rollo-Leinwand 200 x 113 cm (90") Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 14:03 Uhr

Pappkamerad: Darth Vader zum Aufstellen

Unser Zusatztipp ist eher Deko, als wirklich nützlich. Zu zahlreichen Promis und Figuren aus der Popkultur gibt es lebensgroße Pappaufsteller zu kaufen, die den Heimkino-Gäste empfangen und Fans ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Wer schon mal im Heimkino eines Cineasten am Hulk (bei Closeup anschauen) oder Darth Vader (bei Amazon anschauen) vorbeigelaufen ist, versteht welchen Beitrag zur allgemeinen Atmosphäre so ein Pappkamerad leisten kann.

Star Wars Pappaufsteller 194 x 96 x 194 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 10:49 Uhr

