Notebooksbilliger hat diese Woche gute Angebote für euch, Tablets, Desktop-PCs, PC-Zubehör und auch Gaming-Laptops. Wir haben für euch zwei besonders günstige und leistungsstarke HP Omen 17-Notebooks herausgesucht.

HP Omen 17 Gaming-Laptops – 2 Angebote bei Notebooksbilliger – hier spart ihr richtig Geld

Die Verkaufsaktion bei Notebooksbilliger läuft noch bis Sonntag den 31.01.21, also ihr habt noch Zeit euch die Angebote zu sichern. Im Marktvergleich verschiedener Online-Händler sind die beiden Angebote von Notebooksbilliger gerade nirgendwo günstiger. Die Aktion gilt nur so lange der Vorrat reicht.

HP OMEN 17-cb1177ng - Gaming-Laptop

Das HP OMEN 17-cb1177ng kostet jetzt nur noch 1598,74 Euro, der Gaming-Laptop ist 11% reduziert von 1799 Euro. Eine Ersparnis von 200,26 Euro.

HP OMEN 17-cb0185ng - Gaming-Laptop

Das HP OMEN 17-cb0185ng kostet jetzt nur noch 1444 Euro, der Gaming-Laptop ist 6 % reduziert von 1548,94 Euro. Eine Ersparnis von 104,94 Euro.

HP Omen 17-cb1177ng & HP OMEN 17-cb0185ng - Vergleich: Technische Ausstattung & Highlights

HP OMEN 17-cb1177ng bei Notebooksbilliger - jetzt bestellen

Abmessungen (B x T x H): 40,5 x 28,5 x 2,99 cm

40,5 x 28,5 x 2,99 cm Gewicht: 3.23 kg

3.23 kg Display: 43,9 cm 17,3″ Full HD Display mit IPS und 144 Hz / Entspiegeltes Display / Mit einer Leuchtdichte von 300 Nits

43,9 cm 17,3″ Full HD Display mit IPS und 144 Hz / Entspiegeltes Display / Mit einer Leuchtdichte von 300 Nits Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

1920 x 1080 Pixel (Full HD) Prozessor: Intel Core i7-10750H Prozessor / Taktfrequenz 6x 2,60 GHz / Turbo-Boost bis zu 5,0 GHz / Cache: 12 MB

Intel Core i7-10750H Prozessor / Taktfrequenz 6x 2,60 GHz / Turbo-Boost bis zu 5,0 GHz / Cache: 12 MB Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 8 GB GDDR6 VRAM

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 8 GB GDDR6 VRAM Arbeitsspeicher: 16 GB RAM / 2 von 2 verbaut / max. erweiterbar auf 32 GB

16 GB RAM / 2 von 2 verbaut / max. erweiterbar auf 32 GB Festplatte: 1000 GB SSD / PCI Express 3.0 (x4) / Format M.2

1000 GB SSD / PCI Express 3.0 (x4) / Format M.2 Tastatur: Shadow Black 4-Zonen-RGB-Hintergrundbeleuchtung / Ziffernblock und 26-Tasten-Rollover Anti-Ghosting-Tastentechnologie - mit Multi-Touch-Gestenunterstützung und Anti-Ghosting-Technologie / Precision Touchpad

Shadow Black 4-Zonen-RGB-Hintergrundbeleuchtung / Ziffernblock und 26-Tasten-Rollover Anti-Ghosting-Tastentechnologie - mit Multi-Touch-Gestenunterstützung und Anti-Ghosting-Technologie / Precision Touchpad Mikrofon: Integriertes Mikrofon Dual Array Mikrofon (In- & Out-) / Anschluss:Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm)

Integriertes Mikrofon Dual Array Mikrofon (In- & Out-) / Anschluss:Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) Akku: Akku-Kapazität 70 Wh - läuft im Betrieb bis zu 4.25 Stunden / Li-Ion-Polymer-Akku, 4 Zellen, 70 Wh / Stromversorgung HP Smart-Netzteil mit 230 W --> Unterstützt Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50 % Aufladung in 45 Minuten

Akku-Kapazität 70 Wh - läuft im Betrieb bis zu 4.25 Stunden / Li-Ion-Polymer-Akku, 4 Zellen, 70 Wh / Stromversorgung HP Smart-Netzteil mit 230 W --> Unterstützt Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50 % Aufladung in 45 Minuten Sound: Bang & Olufsen / HP Audio Boost / OMEN Audio Control / Unterstützt DTS:X Ultra

Bang & Olufsen / HP Audio Boost / OMEN Audio Control / Unterstützt DTS:X Ultra Schnittstellen: Thunderbolt 3 über USB Type-C / DisplayPort: Mini-DisplayPort / HDMI 1x / USB 3.1 (Typ-A): 3x Typ-A Gen 1 / USB 3.2 (Typ-C): 1 x USB 3.2 Typ-C / USB: Power-USB 2x / Kartenleser: 3in1 (SD/SDHC/SDXC) und SD-Card Slot

Thunderbolt 3 über USB Type-C / DisplayPort: Mini-DisplayPort / HDMI 1x / USB 3.1 (Typ-A): 3x Typ-A Gen 1 / USB 3.2 (Typ-C): 1 x USB 3.2 Typ-C / USB: Power-USB 2x / Kartenleser: 3in1 (SD/SDHC/SDXC) und SD-Card Slot Kommunikation: Bluetooth 5.0 / Ethernet LAN: 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s / WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Bluetooth 5.0 / Ethernet LAN: 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s / WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax) Betriebssystem: Windows 10 Home 64 Bit

Windows 10 Home 64 Bit Inklusive 2 Jahre Herstellergarantie

(ohne Laufwerk)

HP OMEN 17-cb0185ng bei Notebooksbilliger - jetzt bestellen

Das etwas schlechter ausgestattete HP OMEN 17-cb0185ng verfügt über eine schwächere Grafikkarte und einen schwächeren Prozessor und einen schwächeren Akku.

Außerdem ist dieser Omen 17 Gaming-Laptop leichter und schmaler. Ansonsten sind die beiden Geräte fast identisch ausgestattet.

Abweichende Ausstattung des HP OMEN 17-cb0185ng

Abmessungen (B x T x H): 40.5 x 29.5 x 2.7 cm

40.5 x 29.5 x 2.7 cm Gewicht: 2,98 kg

2,98 kg Prozessor: Intel Core i7 9750H Prozessor (9. Generation) Taktfrequenz 6x 2,60 GHz / TurboBoost bis zu 4.50 GHz

Intel Core i7 9750H Prozessor (9. Generation) Taktfrequenz 6x 2,60 GHz / TurboBoost bis zu 4.50 GHz Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2070 / Dedizierter Speicher 8192 MB / GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2070 / Dedizierter Speicher 8192 MB / GDDR6 Akku-Kapazität: 1 mAh / Li-Ion-Polymer-Akku, 4 Zellen, 70 Wh / Stromversorgung HP Smart-Netzteil mit 230 W / Unterstützt Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50 % in 45 Minuten

1 mAh / Li-Ion-Polymer-Akku, 4 Zellen, 70 Wh / Stromversorgung HP Smart-Netzteil mit 230 W / Unterstützt Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50 % in 45 Minuten USB - Power-USB: 1x

- Power-USB: 1x WLAN: Intel Dual Band Wireless-AC 9560 (802.11ac, a/b/g, n)

HP Omen 17: Für wen lohnen sich die beiden Angebote?

Beide Laptops verfügen über gute entspiegelte Displays mit Full HD (1920 x 1080 Pixel),17,3-Zoll und 144 Hz. Die Gaming-Notebooks sollten also mit aktuellen Videospielen ohne Probleme zurechtkommen und scharfe ruckelfreie Bilder liefern. Zumal beide HP Omen 17 über moderne Intel i7-Prozessoren verfügen und genügend Arbeitsspeicher, sowie schnellen 1TB SSD Festplattenspeicher. Darüber hinaus wurden leistungsstarke NVIDIA GeForce RTX Grafikkarten verbaut. Der HP OMEN 17-cb1177ng hat aber in punkto Grafikkarte und Prozessor die Nase vorn, aber nur knapp.

Die HP Omen 17 Gaming-Laptops lohnen sich für Gamer und Berufstätige, die mobil sein wollen und unterwegs jederzeit einen leistungsstarken Computer benötigen, der mit aufwendigen Programmen zurechtkommt und mit den neuesten Games. Der HP OMEN 17-cb1177ng ist leider ein gutes Stück schwerer als der HP OMEN 17-cb0185ng, verfügt aber über einen Akku dem nicht so schnell die Puste ausgeht. Hier kann das schwächere HP Omen 17-Modell nicht mithalten, dafür verfügen beide Geräte über eine Schnellladefunktion. Falls ihr euch für eines der Geräte entscheidet könnt ihr zusätzlich Geld sparen, wenn ihr die Home-Office-Pauschale der Bundesregierung nutzt. Wer jedoch hauptsächlich in den eigenen vier Wänden zocken will, für den kommen vielleicht Alienware-Produkte in Frage.