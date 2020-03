Mit dem Adobe Acrobat Pro DC Download bekommt ihr das Standardprogramm zum Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten; in der aktuellen Version mit starker Anbindung an die Adobe Document Cloud.

Hinweis: Hier zum Download bekommt ihr die Demo-Version; die Vollversion von Adobe Acrobat Pro DC könnt ihr beispielsweise unter dem Button erwerben:

Acrobat Pro DC bei Amazon *

Weiterhin ist Adobe Acrobat Standard DC erhältlich. Diese Version weist einen etwas geringeren Funktionsumfang als Pro DC auf, ist aber auch kostengünstiger. Über unseren Button könnt ihr die Vollversion erwerben:

Acrobat Standard DC bei Amazon *

Darüber hinaus ist zum Betrachten von PDF-Dateien der kostenlose Adobe Acrobat Reader DC erhältlich. Mehr Informationen zu diesem und eine Downloadmöglichkeit findet ihr unter dem Link.

Ähnlich wie der Adobe Acrobat Reader DC für das Anzeigen von PDF-Dokumenten, ist Adobe Acrobat Pro DC das Standardprogramm zum Erstellen, Bearbeiten und Signieren von PDF-Dateien. Im Handumdrehen erstellt ihr mit dem Adobe Acrobat Pro DC Download PDF-Dokumente aus Text und Multimedia-Elementen und bearbeitet bestehende PDF-Dateien. Auch könnt ihr mit dem Programm PDFs drucken sowie Dokumente als PDF-Dateien einscannen.

Mit Mobilgeräten könnt ihr sogar Dokumente fotografieren und als PDF auf dem Gerät speichern. Der Adobe Acrobat Pro DC Download bietet auch diverse Sicherheitsfunktionen. So könnt ihr eure Dokumente mit einem Passwortschutz versehen und die Nutzungsrechte einschränken. Formulare können mit dem Adobe Acrobat Pro DC Download erstellt, ausgefüllt, unterschrieben und versandt werden. PDF-Dokumente können mit der Software zusammengefügt und importiert werden, z.B. von Office-Dateien. Weiterhin kann auch ein Export in Office-Dateien stattfinden.

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die besten PDF-Reader-Apps für mobile Geräte vor:

Bilderstrecke starten

4 Bilder

Adobe Acrobat Pro DC Download: Was gibt es Neues?

Die neue Adobe Acrobat Pro DC-Version hält eine stark überarbeitete Benutzeroberfäche bereit; außerdem fokussiert das Programm stark auf die Funktionen der Adobe Document Cloud, welche es ermöglicht, PDF-Dokumente online zu erstellen, zu exportieren und zu bearbeiten. Die Bearbeitung von Dokumenten kann mit der Adobe Acrobat Pro DC-App auch auf Mobilgeräten stattfinden.

Alternativen zum Adobe Acrobat Pro DC gibt es beispielsweise in Form des kostenlosen PDFCreator, der allerdings nicht die umfangreiche Funktionalität des Adobe-Programms erreicht.

Zum Thema: PDF-Dateien komprimieren – mit einem PDFCreator-Trick

Adobe Acrobat Reader DC: Kostenlose Ausgabe als PDF-Viewer

Der Adobe Acrobat Reader DC Download ist das Standardprogramm zum Anzeigen, Kommentieren und Drucken von PDF-Dokumenten und der Nachfolger des Adobe Reader. Neu im Adobe Acrobat Reader DC ist die Anbindung an die Adobe Document Cloud. Mittels dieser könnt ihr problemlos PDF-Dokumente von verschiedenen Computern und auch von Mobilgeräten aus bearbeiten.

Download Adobe Acrobat Reader DC *

Adobe Acrobat Reader DC Download: Bearbeitungsfunktionen des Programms

Der Adobe Acrobat Reader DC Download gibt euch die Möglichkeit, mittels für die Kommentarfunktion verfügbaren Werkzeugsets schnell und einfach Anmerkungen in PDF-Dokumente einzufügen. Die Funktion Mobile Link ermöglicht es euch, zuletzt geöffnete PDF-Dokumente an beliebigen Geräten zu öffnen. Weiterhin ist mit dem Adobe Acrobat Reader DC Download eine Konvertierung von PDF-Dateien in Word-Dateien über die Adobe Document Cloud möglich.

Ihr könnt mit dem Adobe Acrobat Reader DC PDF-Formulare ausfüllen, unterzeichnen und auf elektronischem Wege einreichen. Gleichzeitig könnt ihr natürlich auch eine Kopie des Formulars auf eurem Rechner speichern. Mittels der entsprechenden Tools habt ihr die Möglichkeit, Updates zu verwalten und zahlreiche Sicherheitsstandards für Dokumente zu verwenden. Mit Acrobat SDK könnt ihr weiterhin den Funktionsumfang des Programms erweitern.

Adobe Acrobat Reader DC nur ab Windows 7 verfügbar

Adobe Acrobat Reader DC ist unter Windows 7, Windows 8 und Windows 10 lauffähig. Benutzer der älteren Windows-Versionen Windows Vista und Windows XP greifen auf den Vorgänger Adobe Reader zurück.

Lest bei uns außerdem, welche Alternativen zum Adobe Reader am Empfehlenswertesten sind.

Fazit: Adobe Acrobat Pro DC ist ein professionelles Tool , das das umfangreiche Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten ermöglicht, in der aktuellen Version mit starker Anbindung an die Adobe Document Cloud, durch welche die Funktionen des Programms von überall aus nutzbar werden.