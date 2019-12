Die Einstellung der Sender ist seit jeher eine der nervigsten und unpopulärsten Aktionen an Fernsehgeräten. Leider hat sich dieser Zustand auch bei den modernen Smart-TVs noch nicht geändert, weshalb eine diesbezügliche Erleichterung wünschenswert wäre. Diese findet ihr in dem ChanSort Download, denn das Tool versetzt euch in die Lage, die Sender eures Fernsehers bequem am PC zu sortieren.

ChanSort Download: unterstützte TV-Modelle und Verwendungsablauf

Mit dem ChanSort Download könnt ihr die Sender von Fernsehgeräten der Marken Samsung, Panasonic, Toshiba und LG am PC einstellen. Im Einzelnen werden die Modelle B, C, D, E und F von Samsung, sämtliche Modelle mit Erscheinungsdatum zwischen 2009 und 2013 von LG, Modelle von Toshiba, die eine .zip/chmgt.db-Senderliste verwenden sowie Fernsehgeräte von Panasonic, welche svl.db oder svl.bin-Senderlisten verwenden und 2011 oder später erschienen sind, unterstützt.

Der Ablauf der Sendereinstellung am PC mit dem ChanSort Download sieht so aus, dass ihr zunächst die Senderliste von eurem Fernseher auf einen USB-Stick ladet, diesen wiederum an den PC anschließt, die Senderliste mit ChanSort ändert und wiederum per USB an den Fernseher zurück übertragt. Eine ausführliche Anleitung zu diesem Ablauf findet ihr in der dem Download beiliegenden README-Datei.

ChanSort: Systemanforderungen und weitere Funktionen

Neben der Neuanordnung der Senderlisten könnt ihr mit ChanSort auch Sender umbenennen und löschen, Favoriten verwalten und Kinderschutz-Einstellungen ändern. Auch das Ausdrucken von Senderlisten ist mit dem Tool möglich.

Damit ihr ChanSort verwenden könnt, muss mindestens Windows XP mit Service Pack 3 auf eurem Rechner installiert sein. Weiterhin benötigt ihr Microsoft .NET ab Version 4.0 und das Microsoft C++ 2010 Redistributable Package.

Für Nutzer von Samsung-TVs steht alternativ auch der Samsung Channel List PC Editor zum Download.

Fazit: Nützlich, die Sendereinstellung seines Fernsehers am PC vornehmen zu können. Was meint ihr?