Nach dem Download von Google Chrome und der erfolgreichen Installation mag die abgespeckte Benutzeroberfläche des Browsers einige Nutzer erschrecken. So beschränkt sich die Ansicht zunächst nur auf die Adressleiste und gegebenenfalls die Anzeige von geöffneten Tabs. Eine Menüleiste, wie man sie aus anderen Browsern kennt, ist nicht sichtbar. Kann man sie einblenden lassen?

Verzichtete die Konkurrenz wie der Mozilla Firefox anfänglich auf eine Menüleiste, die sich jedoch mit wenigen Klicks wieder anzeigen lässt, ist eine Menüleiste in Google Chrome nicht vorgesehen und kann demnach auch nicht wieder aktiviert werden.

Google Chrome Menüleiste - Funktionen finden

Alle Funktionen einer Menüleiste finden sich im Google-Chrome-Menü, welches man über den Button rechts neben der Adressleiste erreichen kann. Drückt auf die drei Punkte. Hierüber lässt sich zum Beispiel mit einem Klick ein neuer Tab öffnen, die aktuell angezeigte Seite speichern, der Download-Manager sowie der Browser-Verlauf anzeigen. Natürlich kann man sich hierüber auch alle gespeicherten Lesezeichen anzeigen. Detailliertere Einstellungen für das Browsen mit Google Chrome kann man über die entsprechende Fläche „Einstellungen“ vornehmen.

Viele der Funktionen in Google Chrome sind zudem über entsprechende Shortcuts erreichbar, so dass man das Menü-Fenster nicht zu öffnen braucht, um die Funktionen aufzurufen und man auch ohne Google-Chrome-Menüleiste das volle Browservergnügen behält. Gespeicherte Lesezeichen lassen sich etwa mit der Tastenkombination Strg + Shift + B anzeigen. Weitere Beispiele für solche Schnellzugrifftasten finden sich in der Übersicht der Google Chrome Hotkeys.

Vor- und Nachteile der fehlenden Menüleiste in Google Chrome

Ein Vorteil, bei Google Chrome die Menüleiste nicht anzuzeigen ist sicherlich, dass mehr Platz für den eigentlichen Inhalt einer Webseite bleibt und man keine unnötigen Schaltflächen und Buttons im Fenster sichtbar hat. Nachteil und für viele Nutzer verwirrend ist aber, dass man sich jahrelang an die Verwendung einer Menüleiste in einem Browser gewöhnt hat und sich dementsprechend auf den ersten Blick erst einmal auf eine längere Suche nach einzelnen Funktionen machen muss. Alle erforderlichen Funktionen sind direkt über das Google Chrome-Menü erreichbar sind.Wer sich nicht an die fehlende Menüleiste gewöhnen kann, muss auf eine Browser-Alternative umsteigen.