Bei vielen Angeboten und Deals im Netz wird euch der Einkauf mit einem BestChoice-Gutschein versüßt. Dieser wird in vielen Augen mit Bargeld gleichgestellt, schließlich kann der Gutschein bei zahlreichen Anbietern aus verschiedenen Branchen eingelöst werden.

Eine Übersicht über die BestChoice-Anbieter gibt Aufschluss, bei welchen ihr den Gutschein für den nächsten Einkauf einsetzen könnt.

BestChoice-Anbieterliste: Wer ist Partner beim Gutschein-Dienst?

Auch wenn große Anbieter wie Media Markt, Saturn und Amazon bereits seit einigen Jahren nicht mehr bei BestChoice dabei sind, gibt es immer noch viele interessante BestChoice-Partner. Dazu gehören unter anderem (Stand: 28.07.2022.):

11teamsports

Adidas

Bookbeat

Buecher.de

C&A

Center Parcs

Dominos Pizza

Douglas

E.M.P.

Eventim

Fahrrad XXL

Galeria Karstadt Kaufhof

Gravis

H&M

HelloFresh

Ikea

Lindt

MyDays

MyToys

Nintendo E-Shop

Otto

Philips Hue

Readly

Rossmann

RTL+

Share Now

Sixt

Skoobe

Spiele Max

Spotify Premium

Starbucks

Ticketmater

Travelcircus

Videobuster

Waipu.tv

Xbox Guthaben

Zalando

Eine vollständige Anbieterliste für den BestChoice-Gutschein findet ihr im offiziellen Webauftritt von Cadooz.

Ein Teil der Anbieter bei BestChoice (Bildquelle: cadooz.com)

BestChoice-Gutschein einlösen

Der BestChoice-Gutschein kann in Gutscheine für einen oder mehrere der oben in der Liste geführten Shops eingelöst werden. Dafür ruft ihr aber nicht den Online-Shop des jeweiligen Anbieters auf. Stattdessen müsst ihr den BestChoice-Gutschein zunächst umwandeln. Auf der Programm-Webseite wählt ihr einen Anbieter aus und erhaltet dann den richtigen Gutscheincode per E-Mail zugeschickt. Erfahrt hier, wie man den BestChoice-Gutschein einlösen und gegen einen Shop-Gutschein umtauschen kann:

Öffnet die Cadooz-Webseite Gebt den Gutscheincode in das entsprechende Feld ein. Klickt auf „Code prüfen“. Nun wird euch der aktuelle Gutscheinwert, der sich hinter dem Code versteckt, im Browser angezeigt. Klickt auf „Weiter zum Shop“. Nun könnt ihr den BestChoice-Wert in Gutscheine der aufgeführten Shops eintauschen. Dabei steht es euch frei, ob der gesamte Wert für nur einen Anbieter eingesetzt oder auf mehrere Anbieter verteilt wird. Ein Aufteilen ist dabei in 5-Euro-Schritten möglich. Auch das Einlösen in Sachprämien ist möglich. Im Browser wird dabei stets der bereits eingelöste Gutscheinwert sowie das Restguthaben auf dem BestChoice-Gutschein angezeigt. Nach Eingabe eurer Adresse werden euch die eingelösten Gutscheine per Post oder per Mail zugeschickt. Falls Probleme beim Einlösen des Gutscheins auftreten, könnt ihr direkt mit dem Support unter 040-2714820 Kontakt aufnehmen.

