iOS bieten einen integrierten Passwort-Manager: Registriert man sich in Safari bei einem Portal, schlägt das System oft selbst ein möglichst sicheres Passwort vor. Will man sich nun auf einem anderen Gerät bei dem Portal anmelden, kann iOS 13 die Zugangsdaten anzeigen.

iOS 13 Facts

Die von iOS gespeicherten Passwörter anzeigen lassen

Diese Funktion ab iOS 12 findet man in den Einstellungen des Systems. Hier geht man zum Punkt Passwörter & Accounts -> Website- & App-Passwörter. Die Daten sind zusätzlich geschützt, an dieser Stelle fragt das iPhone zunächst noch den iPhone-Sperrcode ab (beziehungsweise erfolgt die Entschlüsselung nach Face ID oder Touch ID). Nun scrollt man in der alphabetischen Lister der Accounts zum gewünschten Konto oder nutzt oben die Suche. Ein Tipp auf die Webseite oder den Dienstanbieter öffnet die Informationen mit Benutzername, Passwort (in der Klaransicht) und den Webseiten-URLs.

Tipp: Tippt man auf Benutzername oder Passwort, kann man die Daten kopieren oder per AirDrop an einen anderen Rechner weiterleiten.

Bilderstrecke starten (29 Bilder) 28 iPhone-Funktionen: Diese Anfänger-Tricks sollte jeder kennen

Falsches Passwort auf iPhone & iPad korrigieren

Sind die Zugangsdaten nicht mehr aktuell, kann man sie an dieser Stelle gleich korrigieren. Auf der Seite der jeweiligen Daten tippt man rechts oben auf Bearbeiten und kann nun Passwort und Benutzername ändern.

Neues Passwort in iOS hinzufügen

Hat iOS ein Passwort noch nicht in der Liste und wollte es nicht automatisch beim Login abspeichern, kann man es in der Liste Website- & App-Passwörter oben bei Tipp auf das Plus manuell eintragen. Die Felder Website, Benutzername und Passwort lassen sich hier ausfüllen.

Passwörter von iPhone, iPad & Mac automatisch synchronisieren

Für Benutzer mehrerer Apple-Geräte ist die bequemste Methode, die Passwörter automatisch zwischen iPhone, iPad und Mac zu synchronisieren. Hierfür muss man überall mit derselben Apple-ID angemeldet sein. In den Einstellungen von iOS -> Benutzer (ganz oben) -> iCloud -> Schlüsselbund schaltet man den Datenabgleich an und aus.

Welche Probleme bereitet iOS 13 auf deinem iPhone?