Wenn ihr Microsoft Edge als Standard-Browser nutzt, ist es sinnvoll, die Startseite nach euren Präferenzen anzupassen. Der standardmäßig eingestellten News-Feed inklusive Bing-Suche ist wahrscheinlich nicht jedermanns Favorit. Hier auf GIGA zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach und in wenigen Schritten die Startseite bei Edge auf die von euch gewünschte Seite umstellt.

Viele Personen haben ihre ganz eigenen Vorlieben, was die Startseite ihres Browsers angeht. Die meisten werden wohl nach wie vor Google als ihre Startseite bevorzugen, wieder andere nutzen alternative Suchmaschinen wie Duckduckgo, Startpage & Co, aber auch der E-Mail-Provider oder eine bestimmte News-Seite sind gerne die erste Seite im Browser, die geöffnet werden soll. Egal, was ihr am liebsten sehen wollt, wenn ihr den Browser startet: Auch mit dem Microsoft Edge-Browser könnt ihr die Startseite nach eurem Belieben anpassen.

Weitere Tipps für den „Microsofts Edge“-Browser haben wir euch in folgendem Video zusammengefasst:



Microsoft Edge Startseite ändern

Wie bei vielen anderen Browsern ist auch bei Microsofts Edge-Browser die Einstellung für die Startseite in den Menüs des Browsers verborgen. Um ganz einfach zu den Einstellungen zu gelangen und die Startseite nach eurem Wunsch einzurichten, geht ihr wie folgt vor:

Startet den Microsoft Edge-Browser und klickt auf die drei Punkte ... (Einstellungen und mehr) oben rechts neben der Adresszeile. Klickt im Dropdown-Menü auf den Punkt „Einstellungen“ (Zahnrad-Symbol).

Wählt links den Menüpunkt „Beim Start“ und hier den Punkt „Bestimmte Seite oder Seiten öffnen“ aus.

Alternativ könnt ihr auch „Dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben“ auswählen. So öffnen sich statt einer Startseite, die Tabs, die beim Schließen des Browsers letztes mal offen waren.

Klickt auf den Button „Neue Seite hinzufügen“. Gebt im neuen Feld die Adresse der gewünschten Startseite ein und klickt abschließend auf den Button „Hinzufügen“.



Ihr könnt auch mehrere URLs über „Neue Seite hinzufügen“ eingeben, sodass sich beim Start des Browsers gleich mehrere Tabs öffnen. Beispielsweise damit immer gleich euer E-Mail-Anbieter und eine Nachrichten-Seite geöffnet wird, wenn ihr den Browser startet.

