Bei MiniTool Partition Wizard Free Edition Download handelt es sich um eine Freeware zur Partitionierung von Festplatten. Obwohl die Software gratis ist, bietet sie doch eine bemerkenswerte Fülle an Funktionen. So können mit dem Programm neue Partitionen erstellt oder bestehende erweitert bzw. deren Größe geändert werden; auch ist das Kopieren, Teilen, Formatieren und Löschen von Festplattenpartitionen möglich.

Weiterhin unterstützt der MiniTool Partition Wizard Free Edition Download auch das Verstecken von Partitionen sowie die Änderung von deren Laufwerksbuchstaben. Außerdem können mit dem MiniTool Partition Wizard Free Edition Download auch FAT- in NTFS-Dateisysteme und umgekehrt konvertiert werden.

Auch ist die Wiederherstellung von Partitionen möglich, was besonders dann nützlich ist, wenn man eine Operation wie das Ändern der Größe einer Partition durchgeführt hat und wieder rückgängig machen möchte.

MiniTool Partition Wizard Free Download: Oberfläche und Bedienelemente

Die Oberfläche von MiniTool Partition Wizard Free Edition ist aufgeräumt und die Bedienung einfach. In der Mitte findet ihr eine Auflistung der am Computer vorhandenen Festplatten und deren Partitionen. Markiert ihr dabei eine Partition, erscheinen in der Symbolleiste im oberen Bereich der Freeware sowie auf der linken Seite die Befehle, die ihr durchführen könnt.

Dabei gibt es im linken Menü noch die Kategorien Wizards und Operations. Erstere führen euch Schritt für Schritt durch das Kopieren oder Wiederherstellen einer Partition, während letztere alle Funktionen von MiniTool Partition Wizard Free Edition zur Verfügung stellt, die dann direkt ausgeführt werden können.

In der Version 12 wurden MiniTool Partition Wizard Free an verschiedenen Stellen überarbeitet. So wurde die Benutzeroberfläche neu gestaltet und die Wiederherstellung von Bildern und Videos verbessert. Sämtliche Neuerungen der aktuellen Version findet ihr im Changelog beim Hersteller.

Fazit: MiniTool Partition Wizard Free bietet alle Werkzeuge zum Umgang mit Partitionen, die man benötigt, wenn man diese anpassen möchte. Für eine Freeware eine wirklich bemerkenswerte Funktionsfülle, zumal das Programm sehr unkompliziert bedienbar ist.