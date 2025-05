Smart-TV mit Tastatur: So verbindet ihr Samsung, LG und Co.

Mit einem Smart TV-Gerät könnt ihr auch auf dem Fernsehbildschirm in die weite Welt des Internets abtauchen. Die Eingabe von Suchbegriffen oder URLs gestaltet sich allerdings über die Fernbedienung als sehr zeitintensiv und umständlich. Hier empfiehlt es sich, eine Tastatur mit dem Smart-TV zu verbinden.

Zahlreiche Geräte ermöglichen es, eine Tastatur und eine Maus per USB oder Bluetooth mit dem Smart TV-Gerät zu verbinden.

So kann man eine Tastatur am Smart-TV anschließen

Schließt die Maus oder die Tastatur per USB an den smarten Fernseher an.

Falls ihr eine Maus oder Tastatur anschließen wollt, die noch auf einen alten PS2-Anschluss vertraut, könnt ihr die Verbindung mithilfe eines USB-PS2-Adapters herstellen.

Einmal angeschlossen, müsst ihr die Verbindung von Tastatur, bzw. Maus mit dem Fernseher noch per Fernbedienung bestätigen.

Nun müsst ihr euch nicht mühsam mit der Fernbedienung durch die verschiedenen Menüs kämpfen, sondern könnt bequem Eingaben über die Tastaturbuchstaben durchführen oder mit den Pfeiltasten navigieren.

Auch die Maus könnt ihr natürlich für die Bedienung des Smart TV nutzen.

Smart-TV mit Tastatur per Bluetooth verbinden

Auch über Bluetooth lässt sich eine Tastatur an den Smart-TV anschließen. Hierbei solltet ihr allerdings zunächst sicherstellen, dass das TV-Gerät auch Bluetooth-fähig ist. In der Regel setzen die meisten Smart-TVs mit WLAN-Anschluss auch auf eine Bluetooth-Verbindung. Damit die Verbindung hergestellt wird, drückt ihr sowohl am Smart-TV als auch auf der Tastatur den Verbindungs-Button für Bluetooth.

Nun sollte die Tastatur bereits vom Fernseher erkannt werden. Falls nicht, steuert über die Fernbedienung die Einstellungen an. Dort sollten sich Optionen für die Tastatureinstellungen finden lassen. Wählt ihr „Bluetooth-Tastatur hinzufügen“ und der Smart-TV sucht nach Bluetooth-Geräten in der Nähe. Fügt die Tastatur über die Fernbedienung hinzu und bedient den Smart-TV jetzt bequem mit den Tasten auf dem Keyboard.

