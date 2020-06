Hinweis: VLC Media Player ist als Installationsversion für 64- und 32-Bit-Systeme sowie als portable Version erhältlich. Letztere benötigt keine Installation und kann auf Wunsch auch auf einen USB-Stick kopiert und von diesem aus an jedem beliebigen Rechner ausgeführt werden. VLC Media Player 64-Bit, VLC Media Player 32-Bit und VLC Media Player Portable könnt ihr unter unseren Downloadbuttons oben oder zur Seite herunterladen. Ebenso gibt es eine Version des VLC Media Players für Mac: Download VLC für Mac Darüber hinaus ist VLC Media Player als App für Windows 10 und für Android und iOS erhältlich.

> VLC Media Player – Kurztest des Video-Allrounders:

Der VLC Media Player Download kann sogar bruchstückhafte oder unvollständige AVI-Dateien abspielen, weiterhin unterstützt das Programm auch die Wiedergabe verschiedener Streaming-Protokolle. Beispielsweise können MPEG- und DivX-Dateien bereits während des Herunterladens gestreamt und somit schon während des Downloads angesehen werden. Außerdem kann der VLC Media Player Download auch vom Rechner aus Audio- und Videodateien an andere Geräte im Netzwerk streamen.

VLC Media Player Download: Weitere Features und erhältliche Versionen

VLC Media Player unterstützt das Erstellen von Playlists und kann mit Untertiteln umgehen. Daneben stellt das Programm eine ganze Reihe von Filtern zur Verfügung, die es auch ermöglichen, Effekte in Echtzeit anzuwenden. Für den VLC Media Player sind auch viele Skins verfügbar, mit welchem ihr die Oberfläche der Software optisch euren Bedürfnissen anpassen könnt.

VLC Media Player Download: Neuerungen in Version 3.0

Mit der Version 3.0 des VLC Media Player wurden eine Reihe von Neuerungen umgesetzt, unter anderem unterstützt das Programm nun das Streaming via Chromecast-Stick. Details zu der neuen Version erfahrt ihr in unserer verlinkten News.

VLC für Windows 10

Der VLC Media Player ist der seit langem beliebteste Mediaplayer für Windows, was in erster Linie sicherlich daran liegt, dass dieser in der Lage ist, beinahe ausnahmslos alle Audio- und Videoformate wiederzugeben. Aber auch seine umfangreichen Streaming-Funktionen machen den VLC Media Player zu einem sehr begehrten Mediaplayer. Ein weiterer Vorteil des Programms ist, dass es Codecs aller erdenklicher Medienformate, die aber nicht vom Hersteller selbst, sondern von Drittanbietern stammen, mit Multiplexern kombiniert, was eine höhere Effizienz bei der Wiedergabe entsprechender Mediendateien ermöglicht.

Download VLC für Windows 10

VLC for Windows Store Download: VLC als App für Windows 8.1 und Windows 10

Das Programm ist neben seiner Desktop-Ausgabe, die ebenfalls unter Windows 8.1 und Windows 10 läuft, auch als App für diese Betriebssysteme verfügbar. Diese ist speziell auf die Oberfläche von Windows 8.1 und Windows 10 optimiert; so erscheint der VLC for Windows Store Download als Kachel auf der Oberfläche und kann auch über Touchgesten bedient werden. Ansonsten spielt der VLC for Windows Store Download wie auch die Desktop-Ausgabe die meisten Audio- und Videoformate einschließlich FLAC, MKV, MOV, TS und OGG sowie Netzwerkstreams ab, unterstützt die Integration von Metadaten, die Anzeige von Untertiteln und ermöglicht die Justierung der Wiedergabegeschwindigkeit.

VLC Media Player für Android

Mit dem VLC Media Player für Android Download hat man den funktionsstarken und vielseitigen Media-Player auch auf Android-Geräten zur Hand. Besonders die großflächige Unterstützung vieler verschiedener Audio- und Videoformate macht den VLC Media Player zu einer der beliebtesten Lösungen für das Abspielen von Mediendateien auf Computern und Smartphones. Auch auf dem Smartphone besticht die App dabei durch die Unterstützung fast aller gängigen Formate.

Nach der Installation durchsucht die App das Android-Phone nach bereits installierten Video- und Audiodateien. Diese werden dann in je einer Liste abgelegt, um sofort darauf zugreifen zu können.

Mit dem Vlc Media Player für Android Download Videodateien und Streams auf dem Smartphone sehen

Mit dem VLC Media Player für Android Download kann man die Videoinhalte sowohl hochkant,als auch im Landscape-Modus wiedergeben. Auch Untertitel und verschiedene Sprachen lassen sich mit dem VLC Media Player für Android wiedergeben, falls diese in die entsprechende Videodatei eingebunden sind. Möchte man nicht auf Videodateien im Android-Speicher zugreifen, sondern TV- und Videoangebote im Netz aufrufen, kann man diese direkt über die VLC App auf das Smartphone streamen. Auch Tags und Informationen vieler Mediendateien liest der VLC Media Player für Android problemlos aus.

Da es sich beim VLC Media Player für Android noch um eine Beta-Version handelt, kann es zu der ein oder anderen Funktionsbeeinträchtigung kommen. So kann es mitunter sein, dass einige Videodateien nicht abgespielt werden, oder asynchrone Tonspuren auftreten.

VLC für iOS

Der VLC für iOS Download ermöglicht euch das Abspielen so gut wie aller Medienformate auf eurem iPad oder iPhone. Außerdem könnt ihr mit der App auch euren Medienbestand mit iTunes synchronisieren, doch nicht nur das: Die Synchronisation kann auch per WiFi, Dropbox und sogar per direktem Download aus dem Web vorgenommen werden.

VLC für iOS: Breite Unterstützung von Medien- und Streamingformaten

Bezüglich der Unterstützung von Mediendateiformaten sind die Fähigkeiten des VLC für iOS Download deckungsgleich mit jenen der Desktop-Version. Die App gibt anstandslos sämtliche Mediendateien einschließlich solcher mit exotischen Formaten ab. Daneben könnt ihr mit der App aber auch Streams aus Netzwerken wiedergeben, wobei hier unter anderem HLS, MMS und RTSP unterstützt werden.

Videofilter und andere Features von VLC für iOS

Mit dem VLC für iOS Download ist es auch möglich, diverse Videofilter einzusetzen, auch kann die Wiedergabegeschwindigkeit verändert werden und es gibt eine präzise Suchfunktion innerhalb von Videos. Die von VLC für iOS angelegte Medienbibliothek kann mit einem Passwort geschützt werden.

Von VLC für iOS unterstützte Hardware und Systemvoraussetzungen

VLC für iOS unterstützt die Verwendung von Bluetooth-Kopfhörern, außerdem kann die App auch zusammen mit Apples AirPlay-Schnittstelle verwendet werden.

VLC für iOS läuft auf jeder Version von iPhone, iPad und iPod touch; sogar das erste erschienene iPad wird unterstützt. Als Betriebssystem wird mindestens iOS 5.1 vorausgesetzt. Weiterhin ist natürlich eine Installation von iTunes auf dem Gerät erforderlich.

Fazit: VLC Media Player gehört insbesondere aufgrund seiner breiten Formatunterstützung zu den Spitzenprogrammen unter den Mediaplayern.