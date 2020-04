Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stellt euch eine kostenlose Weltkarte zum Ausdrucken in hoher Auflösung im PDF-Format und mit interessanten entwicklungspolitischen Zusatzinformationen zur Verfügung.

Bei der Weltkarte zum Ausdrucken handelt es sich um eine politische Weltkarte mit Ländergrenzen und Hauptstädten, in der zusätzlich weitere wichtige Städte, Flüsse, die größten Gebirgszüge sowie Meeresströmungen eingezeichnet sind.

Außerdem ist auf der Karte ersichtlich, welche Länder mit dem BMZ im Rahmen der Bilateralen Entwicklungspolitischen Zusammenarbeit kooperieren. Eine Legende mit den verwendeten Symbolen, Länderabkürzungen sowie dem angewandten Maßstab findet ihr in der rechten unteren Ecke der Karte.

Weltkarte zum Ausdrucken mit entwicklungspolitischen Informationen

Weiterhin findet ihr auf der Weltkarte zum Ausdrucken Informationen über die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die am 25. September 2015 auf dem UN-Gipfel in New York beschlossen wurde.

Dabei handelt es sich um ein Programm der Vereinten Nationen mit 17 definierten Zielen, die die Richtschnur der internationalen Entwicklungspolitik bilden. Unter anderem sollen im Rahmen der Agenda 2030 Hunger und Armut bekämpft, die globale Gesundheit verbessert sowie der Zugang zu Bildung und bezahlbarer sowie sauberer Energie sichergestellt werden.

Die Weltkarte zum Ausdrucken liegt im Format 138 x 98 cm vor. Alternativ zum PDF-Download könnt ihr die Weltkarte übrigens auch beim BMZ als fertig ausgedrucktes Poster kostenlos bestellen.

Fazit: Die Weltkarte zum Ausdrucken ist ein sehr gutes Angebot des BMZ, mit dem ihr euch kostenlos und einfach eine detaillierte politische Weltkarte beschaffen könnt. Zusätzlich hält die Weltkarte interessante Informationen zum Thema Entwicklungspolitik für euch bereit.