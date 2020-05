Auch eine App von Microsoft selbst findet sich auf den vorderen Plätzen im Microsoft Store. Der Gratis-Download Microsoft To Do hilft bei der Organisation des Alltags, indem er Listen, Aufgaben und Erinnerungen verwaltet. Der Service ist kompatibel mit dem Office-Paket von Microsoft. To Do ist der Nachfolger von Wunderlist, das vor kurzem von Microsoft endgültig abgeschaltet wurde.

Microsoft To Do im Microsoft Store