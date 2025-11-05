„1,21 Gigawatt!“ – Warum dieses Meme Kult ist und was es eigentlich bedeutet

Wer „1,21 Gigawatt!“ hört, hat sofort das Bild von Doc Brown mit wirrem Haar, weißem Kittel und entsetztem Blick vor Augen. Dieser legendäre Satz aus Zurück in die Zukunft ist längst Teil der Popkultur – aber was steckt eigentlich dahinter?

1.21 Gigawatt: Die notwendige Energie für Zeitreisen mit dem Fluxkompensator

Die „1.21 Gigawatt“ haben ihren Ursprung im ersten Zurück-in-die-Zukunft-Film. Im ersten Teil sind der 26. Oktober 1985 und der 21. Oktober 2015 die ikonischen Daten, an denen Marty McFly in die Zeitmaschine steigt und in der Zukunft (die inzwischen bereits wieder Vergangenheit ist) aussteigt. In den Kinos feiert der Kultfilm am 5. November 2025 sein 40-jähriges Jubiläum, auch wenn der Kinostart damals am 3. Oktober 1985 war.

In der Kultszene um Marty McFly und Doc Brown ist die Zahl 1,21 Gigawatt die Energiemenge, die der DeLorean benötigt, um durch die Zeit zu reisen. Als Doc erfährt, dass so viel Strom nötig ist, schreit er entsetzt: „1,21 Gigawatt!?“ – ein Moment, der Kinogeschichte geschrieben hat.

Inzwischen gibt es einige Cocktail-Rezepte, mindestens einen De Lorean-Zeitmaschinen-Verleih, Songtexte und auch eine Band hat ihr Album so benannt, um nur eine kleine Auswahl des heutigen Vorkommens von 1.21 Gigawatt zu nennen.

Wie viel sind 1.21 Gigawatt und wie funktioniert die Zeitmaschine?

Doch wie viel Energie ist das wirklich? Ein Gigawatt entspricht einer Milliarde Watt, also etwa der Leistung eines großen Atomkraftwerks. Der DeLorean bräuchte demnach genug Energie, um eine ganze Stadt mit Strom zu versorgen, nur um durch die Zeit zu springen. Kein Wunder, dass Doc Brown im Jahr 1955 etwas überfordert war.

Grundsätzlich benötigt man für die Zeitmaschine den erwähnten Fluxkompensator und 1.21 Gigawatt Energie, damit dieser funktioniert. Weiterhin ist es notwendig, dass der Kompensator in ein Fahrzeug eingebaut ist, das 88 Meilen pro Stunde (140 Stundenkilometer) schnell fahren kann. In Zurück in die Zukunft ist dieses Gefährt ein DeLorean DMC-12 (das einzige Modell dieser Firma).

Um die nötigen 1.21 Gigawatt für den Zeitsprung zu erzeugen, verwendet Emmett L. Brown zunächst Plutonium. Da diese Substanz zu einigen Zeiten schwer aufzutreiben ist, ist es von großem Vorteil, dass der Doc sich den Fusionsgenerator (Mr. Fusion), der Abfall in 1.21 Gigawatt umwandeln kann, aus der Zukunft, dem Jahre 2015 besorgt.

Vergleiche, die anschaulich machen sollen, wie viel Leistung 1.21 Gigawatt bedeutet, gibt es inzwischen mehr als genug. Im Film selbst erfahren wir, dass beispielsweise ein Blitz diese Leistung (und weit mehr) erzeugen kann, genauso wie:

1.621.983 Pferde.

10 Jet-Flugzeug-Motoren

8.006.666.66 Solar-Panels

6.050.000 Fahrradfahrer

8.066.666.670 Hamster, die im Rad laufen

4400 Windräder.

Wird es noch einen vierten Teil geben?

