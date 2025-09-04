Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. 10 Netflix-Serien, die alle Streaming-Rekorde gebrochen haben

Daniel Boldt
Daniel Boldt,
3 min Lesezeit
Das sind die beliebtesten Serien auf Netflix.
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
An diesen 10 Serien führt auf Netflix kein Weg vorbei.

Netflix ist ein wahres Schlaraffenland für Serienfans. In den letzten Jahren haben sich aber vor allem 10 Serien herauskristallisiert, die zum Aushängeschild des gigantischen Anbieters wurden und mit jeder Staffel neue Streaming-Rekorde gebrochen haben. Über diese Produktionen spricht gefühlt die ganze Welt und deshalb stellen wir sie euch in dieser Bilderstrecke vor. Los gehts mit...

The Night Agent

Poster
The Night Agent | Offizieller Trailer | Netflix2 / 11
Mehr als 98 Millionen Menschen haben eingeschaltet, als der Night Agent 2023 zum ersten Mal ermittelt hat. Wer Thriller-Serien mit großen Verschwörungen liebt, kommt um diese Serie nicht herum. Eine dritte Staffel befindet sich bereits in der Produktion und wird aller Voraussicht nach 2026/2027 erscheinen.

The Night Agent

„The Night Agent“ im Stream

Streaming-Start: 23.03.2023
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Mystery
FSK: Ab 16 Jahren

Lupin

Poster
Lupin | Offizieller Trailer (Netflix)3 / 11
Die französische Geschichte über einen charmanten Meisterdieb wurde bereits unzählige Male verfilmt. Die Netflix-Version war dabei besonders erfolgreich. Fast 100 Millionen Menschen haben den ersten Part im Jahr 2021 verfolgt.

Lupin

„Lupin“ im Stream

Streaming-Start: 08.01.2021
Genre: Drama, Krimi, Mystery
FSK: Ab 12 Jahren

Haus des Geldes

Poster
Haus des Geldes: Offizieller Trailer zur Netflix-Serie4 / 11
Bevor Squid Game den Hype für sich gepachtet hat, war es die spanische Thriller-Serie Haus des Geldes, über die jeder gesprochen hat. Die Geschichte über einen meisterhaft geplanten Überfall gehört nach wie vor zu den gefragtesten Serien des Streaminganbieters. Mit mehr als 106 Millionen Views ist das auch kein Wunder.

Haus des Geldes

„Haus des Geldes“ im Stream

Streaming-Start: 02.05.2017
Genre: Drama, Krimi
FSK: Ab 16 Jahren

Das Damengambit

Poster
Das Damengambit - Trailer Deutsch5 / 11
Der Boxsport hat Rocky. Schach hat Das Damengambit. Die Geschichte von Beth Harmon, die als Frau die männerdominierte Welt des Schachs auf den Kopf stellt, wurde mit Preisen überhäuft und mehr als 112 Millionen Mal aufgerufen.

Das Damengambit

„Das Damengambit“ im Stream

Streaming-Start: 23.10.2020
Genre: Drama
FSK: Ab 16 Jahren

Bridgerton

Poster
Bridgerton - Trailer Deutsch6 / 11
Dass Bridgerton so ein Erfolg wird, hat vermutlich niemand geahnt. Die romantische Drama-Serie, die im London des 19. Jahrhunderts spielt und sich um Liebe, Intrigen und die englische High Society dreht, ist mittlerweile ein Aushängeschild für Netflix geworden und fesselt Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. Die erste Staffel wurde bis heute mehr als 113 Millionen Mal angeschaut.

Bridgerton

„Bridgerton“ im Stream

Streaming-Start: 25.12.2020
Genre: Drama, Liebe
FSK: Ab 16 Jahren

Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer

Poster
Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer - Trailer deutsch7 / 11
Serienkiller üben auf viele Menschen eine unheimliche Faszination aus. Besonders bekannt ist Jeffrey Dahmer. Seine Geschichte wurde 2022 in der Netflix-Serie verarbeitet und entwickelte sich schnell zum Mega-Erfolg. Bis heute wurde die düstere Story mehr als 115,6 Millionen Mal auf Netflix gestartet.

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

„Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ im Stream

Streaming-Start: 21.09.2022
Genre: Drama, Krimi
FSK: Ab 18 Jahren

Stranger Things

Poster
Stranger Things - Staffel 18 / 11
Stranger Things ist die Netflix-Serie, die das nostalgische Feeling der 80er-Jahre wieder zurückgebracht hat. Der extreme Erfolg hat diverse Nachahmer hervorgebracht, aber keine Produktion kam bisher an das Original heran.

Allein die vierte Staffel erzielte mehr als 140 Millionen Views auf Netflix. Die fünfte und finale Staffel, die im Dezember 2025 startet, könnte diese Zahl sogar noch einmal übertreffen.

Stranger Things

„Stranger Things“ im Stream

Streaming-Start: 15.07.2016
Genre: Drama, Fantasy, Science Fiction, Mystery
FSK: Ab 12 Jahren

Adolescence

Poster
Adolescence | Offizieller Trailer | Netflix9 / 11
Über kaum eine andere Serie wurde 2025 so viel gesprochen wie Adolescence. Die erschütternde Geschichte über einen Teenager, der zum Mörder wird, hat 142 Millionen Menschen bewegt und schockiert. Heute gehört das britische Drama zu den erfolgreichsten Serien von Netflix und war wochenlang ein heißes Gesprächsthema in den sozialen Netzwerken.

Adolescence

„Adolescence“ im Stream

Streaming-Start: 13.03.2025
Genre: Drama, Krimi
FSK: Ab 12 Jahren

Wednesday

Poster
Wednesday: Trailer10 / 11
Die morbide Addams Family ist Kult und das Serien-Spin-off Wednesday hat alle Rekorde gebrochen. Mehr als 252 Millionen Menschen haben die erste Staffel gesehen, was Wednesday zur zweiterfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten macht. Dazu kommen Millionen Klicks auf TikTok, die Jenna Ortegas Tanz aus der ersten Staffel zum viralen Hit machten.

Wednesday

„Wednesday“ im Stream

Streaming-Start: 23.11.2022
Genre: Fantasy, Komödie, Science Fiction, Mystery
FSK: Ab 12 Jahren

Squid Game

Poster
Squid Game - Offizieller Trailer11 / 11
Squid Game ist inzwischen viel mehr als eine Netflix-Serie. Das südkoreanische Drama über tödliche Kinderspiele ist ein globales Phänomen und hat kulturell einen echten Fußabdruck hinterlassen. So ziemlich jeder Serienfan kennt inzwischen die türkisen Trainingsanzüge, die pinken Soldaten und die ikonische Musik. Und mit mehr als 265 Millionen Views ist auch keine Netflix-Serie erfolgreicher als Squid Game.

Squid Game

„Squid Game“ im Stream

Streaming-Start: 17.09.2021
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Mystery
FSK: Ab 16 Jahren
