10 Netflix-Serien, die alle Streaming-Rekorde gebrochen haben

An diesen 10 Serien führt auf Netflix kein Weg vorbei.
Netflix ist ein wahres Schlaraffenland für Serienfans. In den letzten Jahren haben sich aber vor allem 10 Serien herauskristallisiert, die zum Aushängeschild des gigantischen Anbieters wurden und mit jeder Staffel neue Streaming-Rekorde gebrochen haben. Über diese Produktionen spricht gefühlt die ganze Welt und deshalb stellen wir sie euch in dieser Bilderstrecke vor. Los gehts mit...
The Night Agent
Mehr als 98 Millionen Menschen haben eingeschaltet, als der Night Agent 2023 zum ersten Mal ermittelt hat. Wer Thriller-Serien mit großen Verschwörungen liebt, kommt um diese Serie nicht herum. Eine dritte Staffel befindet sich bereits in der Produktion und wird aller Voraussicht nach 2026/2027 erscheinen.
Lupin
Die französische Geschichte über einen charmanten Meisterdieb wurde bereits unzählige Male verfilmt. Die Netflix-Version war dabei besonders erfolgreich. Fast 100 Millionen Menschen haben den ersten Part im Jahr 2021 verfolgt.
Haus des Geldes
Bevor Squid Game den Hype für sich gepachtet hat, war es die spanische Thriller-Serie Haus des Geldes, über die jeder gesprochen hat. Die Geschichte über einen meisterhaft geplanten Überfall gehört nach wie vor zu den gefragtesten Serien des Streaminganbieters. Mit mehr als 106 Millionen Views ist das auch kein Wunder.
Das Damengambit
Der Boxsport hat Rocky. Schach hat Das Damengambit. Die Geschichte von Beth Harmon, die als Frau die männerdominierte Welt des Schachs auf den Kopf stellt, wurde mit Preisen überhäuft und mehr als 112 Millionen Mal aufgerufen.
Bridgerton
Dass Bridgerton so ein Erfolg wird, hat vermutlich niemand geahnt. Die romantische Drama-Serie, die im London des 19. Jahrhunderts spielt und sich um Liebe, Intrigen und die englische High Society dreht, ist mittlerweile ein Aushängeschild für Netflix geworden und fesselt Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. Die erste Staffel wurde bis heute mehr als 113 Millionen Mal angeschaut.
Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer
Serienkiller üben auf viele Menschen eine unheimliche Faszination aus. Besonders bekannt ist Jeffrey Dahmer. Seine Geschichte wurde 2022 in der Netflix-Serie verarbeitet und entwickelte sich schnell zum Mega-Erfolg. Bis heute wurde die düstere Story mehr als 115,6 Millionen Mal auf Netflix gestartet.
Stranger Things
Stranger Things ist die Netflix-Serie, die das nostalgische Feeling der 80er-Jahre wieder zurückgebracht hat. Der extreme Erfolg hat diverse Nachahmer hervorgebracht, aber keine Produktion kam bisher an das Original heran.
Allein die vierte Staffel erzielte mehr als 140 Millionen Views auf Netflix. Die fünfte und finale Staffel, die im Dezember 2025 startet, könnte diese Zahl sogar noch einmal übertreffen.
Adolescence
Über kaum eine andere Serie wurde 2025 so viel gesprochen wie Adolescence. Die erschütternde Geschichte über einen Teenager, der zum Mörder wird, hat 142 Millionen Menschen bewegt und schockiert. Heute gehört das britische Drama zu den erfolgreichsten Serien von Netflix und war wochenlang ein heißes Gesprächsthema in den sozialen Netzwerken.
Wednesday
Die morbide Addams Family ist Kult und das Serien-Spin-off Wednesday hat alle Rekorde gebrochen. Mehr als 252 Millionen Menschen haben die erste Staffel gesehen, was Wednesday zur zweiterfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten macht. Dazu kommen Millionen Klicks auf TikTok, die Jenna Ortegas Tanz aus der ersten Staffel zum viralen Hit machten.
Squid Game
Squid Game ist inzwischen viel mehr als eine Netflix-Serie. Das südkoreanische Drama über tödliche Kinderspiele ist ein globales Phänomen und hat kulturell einen echten Fußabdruck hinterlassen. So ziemlich jeder Serienfan kennt inzwischen die türkisen Trainingsanzüge, die pinken Soldaten und die ikonische Musik. Und mit mehr als 265 Millionen Views ist auch keine Netflix-Serie erfolgreicher als Squid Game.