100 % positiv: Amazon-Serie wird euch auch noch Monate später nicht aus dem Kopf gehen

Diese Amazon-Prime-Serie hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Die zweite Staffel von Hazbin Hotel ist jetzt vollständig auf Amazon Prime Video erschienen. Wer seine Serien also am liebsten am Stück schaut, der kann nun loslegen. Die Animationsserie ist nicht nur extrem beliebt, sondern hat auch ein paar Ohrwürmer in Petto, die euch nicht so schnell loslassen werden.

Hazbin Hotel stürmt erneut die Amazon-Charts

Vom Internetphänomen zur erfolgreichen Amazon-Serie: Hazbin Hotel hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Lauf hingelegt. Inzwischen umfasst die Prime-Serie mit Musical-Einlagen zwei Staffeln und die haben es in sich. Was auf den ersten Blick nach einer lustigen Kinderserie aussieht, handelt im Kern von Tod und Erlösung und nimmt in Sachen Sex kein Blatt vor den Mund.

Überzeugt euch mit dem offiziellen Trailer am besten selbst davon:

Die Presse ist jedenfalls schwer angetan von Hazbin Hotel und so hält die verrückte Amazon-Prime-Serie derzeit einen perfekten Score von 100 Prozent Zufriedenheit. Die User-Bewertungen fallen ähnlich euphorisch aus, sind aber insgesamt etwas schwächer (Quelle: Rotten Tomatoes).

Kein Wunder also, dass die Serie in den Amazon-Charts ganz vorne mitspielt und nach dem Staffelfinale sogar den zweiten Platz für sich beanspruchen konnte. Nur die deutsche Serie Maxton Hall ist noch beliebter.

Besonders beliebt sind aber vor allem die ikonischen Musical-Einlagen, die auf YouTube und Spotify rauf und runter gehört werden. Ein Song wie Loser, Baby aus der ersten Staffel erreicht zum Beispiel 55 Millionen Views auf YouTube.

Die Amazon-Serie geht ins Ohr Ich bin gar kein Musical-Fan, aber Hazbin Hotel macht extrem viel Spaß und die Songs gehen verdammt gut ins Ohr. Ich selbst habe mich schon dabei ertappt, wie ich Monate später bestimmte Songs nochmal bei YouTube und Co. gesucht habe. Die Amazon-Serie hinterlässt also auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Insofern freue ich mich auch schon auf die dritte und vierte Staffel, die sich laut Amazon schon in der Produktion befinden und aller Voraussicht nach 2026 erscheinen werden. Daniel Boldt

