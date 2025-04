100 % positiv: Auf diesen blutigen Horrorfilm freue ich mich seit Monaten – jetzt startet er bei uns im Kino

Blood & Sinners heimst eine tolle Kritik nach der anderen ein. Das steigert meine Vorfreude noch mehr, denn ich verfolge den blutigen Vampirfilm bereits seit dem ersten Trailer mit großer Begeisterung.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Blood & Sinners: Horrorfilm begeistert Presse

Gute Vampirfilme sind rar geworden und auf Marvels Blade dürfen Fans wohl noch einige Jahre warten. Zum Glück erscheint aber am 17. April Blood & Sinners (OT: Sinners) mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle. Der neue Horrorfilm vom Black-Panther-Regisseur wird bereits als einer der besten Filme des Jahres gehandelt. Grund genug für mich, direkt am ersten Tag in den Kinofilm zu gehen – immerhin hat mich schon der erste Trailer elektrisiert.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Blood & Sinners ansehen:

Blood and Sinners - Trailer Deutsch

Ich bin ein großer Fan von gut gemachten Vampirfilmen. Interview mit einem Vampir, die ersten beiden Blade-Filme oder auch der neue Nosferatu-Film haben mich stets begeistert und wenn ich mir die überragenden Pressestimmen so ansehe, dann wird auch Blood & Sinners ein echtes Highlight für mich.

Aktuell hält der Horrorfilm ein perfektes Rating von 100 Prozent Zufriedenheit auf Rotten Tomatoes, womit er statistisch gesehen tatsächlich der bisher beste Film des Jahres ist. Eine Ehre, die Horrorfilme eher selten ereilt.

Der Hollywood Reporter resümiert:

Der Film ist sowohl Arthouse als auch Grindhouse, ein blutgetränktes Mixtape, das nicht funktionieren sollte. Aber das tut es, dank Cooglers kraftvoller Regie, einer großartigen Besetzung, umhüllenden IMAX-Bildern, bebendem Sound und Musik, die die Seele berührt.

Blood & Sinners muss ein Kino-Erfolg werden

Zuletzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich wirklich hoffe, dass sich viele Menschen den Film im Kino ansehen werden. Schließlich handelt es sich hierbei um einen Originalfilm, der auf keiner Buchvorlage oder einer bereits etablierten Marke basiert – also genau die Art Film, die immer wieder gefordert wird, wenn es um Innovation und Originalität in Hollywood geht.

Mit gut 100 Millionen US-Dollar Budget ist Blood & Sinners auch verdammt teuer für einen Horrorfilm, die für gewöhnlich unter 20 Millionen US-Dollar kosten. Aktuelle Prognosen lassen mich allerdings hoffen, denn Prognosen gehen davon aus, dass der Vampirfilm übers Startwochenende zwischen 40 und 50 Millionen US-Dollar einspielen wird (Quelle: Geek Vibes Nation auf X).

