11 deutsche YouTube-Kanäle, die spannender sind als jede Netflix-Doku

YouTube bietet Unterhaltung und Wissen.© IMAGO / NurPhoto / Jaque Silva/ Bearbeitung: GIGA 1 / 12

Wer diese 11 Kanäle abonniert hat, versteht die Welt besser.

YouTube bietet nicht nur Lets Plays, Tutorials oder Musik, sondern auch jede Menge Doku- und Erklärvideos, die auf geniale Art und Weise Wissen über alles Mögliche vermitteln. Deshalb stellen wir euch in dieser Bildstrecke 11 YouTube-Kanäle vor, die euch zu schlaueren Menschen machen.

Für einen ersten Eindruck haben wir euch immer das erfolgreichste Video des jeweiligen Kanals verlinkt. Schaut einfach mal rein!