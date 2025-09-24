Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. 11 Hollywood-Stars, deren Namen ihr zu 100 Prozent falsch aussprecht

Daniel Boldt
3 min Lesezeit
Diese berühmten Namen spricht fast jeder falsch aus.
Diese berühmten Namen spricht fast jeder falsch aus.
Diese Namen sorgen regelmäßig für Verwirrung unter Filmfans.

Die richtige Aussprache ist wichtig, aber gerade bei Namen, die etwas exotischer klingen, kommen schnell Unsicherheiten auf. Damit werden selbst große Stars, wie Charlize Theron, Timothée Chalamet und Ariana Grande regelmäßig konfrontiert. Aber keine Sorge, in dieser Bilderstrecke verraten wir, wie man die Namen der Stars und Sternchen richtig ausspricht.

Saoirse Ronan

Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan.
Ausgesprochen: Seeuh·shuh Row·nuhn

Bei der Schauspielerin mit irischen Wurzeln ist es vor allem der Vorname, der für Unsicherheiten sorgen kann. In diesem kurzen Clip erklärt die junge Frau selbst, wie man ihren Namen ausspricht und welche Alternativen auch in Ordnung sind – hier geht’s zum YouTube Short.

Chiwetel Ejiofor

Chiwetel Ejiofor.
Chiwetel Ejiofor.
Ausgesprochen: Choo·i·tel Eh·jee·ow·faw

Der Star aus dem Oscar-Hit 12 Years a Slave hat vermutlich einen der ungewöhnlichsten Namen in Hollywood. Die richtige Aussprache könnt ihr euch in diesem YouTube-Video anhören.

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal.
Ausgesprochen: Jayk Ji·luhn·hawl

Auch den Namen von Jake Gyllenhaal wird oft falsch ausgesprochen. Das verrät der Schauspieler in einem Interview auf YouTube sogar selbst.

Charlize Theron

Charlize Theron.
Charlize Theron.
Ausgesprochen: Shaa·leez Thuh·ron

Hier sind die meisten Leser vermutlich überrascht, aber auch dieser Name wird anders ausgesprochen, als die meisten Menschen denken. In einem Video erklärt die Schauspielerin, die richtige Betonung.

Gal Gadot

Gal Gadot
Gal Gadot.
Ausgesprochen: Gal Gah·dot

Auch der Name von Wonder Woman bereitet vielen Fans Schwierigkeiten. Wie betont man den Nachnamen nur richtig? Darauf liefert Gal Gadot selbst die Antwort in einem Interview.

Ralph Fiennes

Ralph Fiennes
Ralph Fiennes.
Ausgesprochen: Rayf Finez

Wer den Schauspieler wie ein deutsches Ralf ausspricht, der irrt. In Wirklichkeit wird der Name von Ralph Fiennes. In Wahrheit hört es sich mehr wie ein Ray an, was der Darsteller in einem Video selbst bestätigt.

Ioan Gruffudd

Ioan Gruffudd.
Ioan Gruffudd.
Ausgesprochen: Yo·wahn Griff·ith

Hier haben wir es mit einem Namen zu tun, bei dem gleich beide Teile ungewöhnlich sind. Zum Glück gibt es auch hier ein YouTube-Video, das für akustische Klarheit sorgt.

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried.
Amanda Seyfried.
Ausgesprochen: Uh·man·duh Say·freed

Dieser Name sorgt vor allem im englischsprachigen Raum für Verwirrung. Dabei geht es vor allem um das Sey in ihrem Namen. Wie spricht man diesen Teil genau aus? Die Schauspielerin verrät es in einem Video.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet.
Ausgesprochen: Tee·moh·tay Sha·la·May

Der Name des Dune-Stars gehört wohl zu den häufigsten Aussprachefehlern in Hollywood. Daran hat sich der Schauspieler aber inzwischen gewöhnt, wie er in einer Talkshow verrät.

Domhnall Gleeson

Domhnall Gleeson.
Domhnall Gleeson.
Ausgesprochen: Dow·nuhl Glee·sn

Hier ist es mal wieder der Vorname, der für Schwierigkeiten bei der Aussprache sorgen kann. Anstatt DOM, heißt es nämlich DOW. In einem Video von Entertainment Weekly verrät der Schauspieler, wie es richtig geht.

Ariana Grande

Ariana Grande.
Ariana Grande.
Ausgesprochen: A·ree·a·nuh Graan·day

Popstar und Schauspielerin Arana Grande ist fast schon ein Sonderfall, weil es in der Familie selbst unterschiedliche Meinungen zur richtigen Aussprache des Nachnamens gibt – das erklärt die junge Frau in einem Interview.

