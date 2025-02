12 bitterböse Pokémon-Memes, bei denen euch das Lachen im Hals stecken bleibt

Wer über diese Memes lacht, kommt in die Poké-Hölle!© The Pokémon Company / Bearbeitung: GIGA 1 / 13

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wenn es um Memes geht, kennt das Internet keine Gnade – auch Pokémon bleibt nicht verschont. Die folgenden 12 Bilder und Clips sind aber so bitterböse, dass ihr direkt in die Poké-Hölle kommt, wenn ihr über sie lacht.

Kurzes Heads-Up: Die meisten der Memes und Clips zünden nur, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Damit ihr jedoch nicht leer ausgeht, wenn euer Englisch nicht so „the yellow from the egg“ ist, haben wir eine kurze Übersetzung unter jedes Bild und jeden Clip gepackt.