12 Serien, die „Stranger Things“ überdauert hat: Dieser Serien liefen zur gleichen Zeit

Als „Stranger Things“ im Juli 2016 auf Netflix startete, hätte wohl niemand geahnt, dass die Mysteryserie ein weltweites Phänomen werden würde, das nahezu ein Jahrzehnt überdauert. Während die Kids aus Hawkins über vier Staffeln hinweg älter wurden, kamen und gingen unzählige andere Serienhits.

Manche waren kurzlebige „One-Season-Wonder“, andere liefen über viele Jahre hinweg. Doch nun heißt es Abschied nehmen: Die finale 5. Staffel von „Stranger Things“ steht in den Startlöchern.

Wir präsentieren euch 12 Serien, die während „Stranger Things“ starteten und endeten – perfekt fürs nächste Binge-Wochenende.