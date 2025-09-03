120 Euro im Jahr? Darum ziehe ich bei Disney+ jetzt den Stecker

Für ein bis zwei gute Serien bei Disney+ im Jahr will ich keinen monatlichen Betrag mehr zahlen.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Eine ganze Weile habe ich nahezu alle großen Streaming-Dienste besessen, um stets die freie Auswahl bei Serien und Filmen zu haben. Mittlerweile ist mir aber schon länger klar, dass ich viel zu wenig schaue, um den monatlichen Preis zu rechtfertigen. Deswegen ist jetzt auch Schluss mit Disney+, zumindest im Bezug auf das monatliche Abonnement.

Anzeige

120 Euro im Jahr, damit ich ein oder zwei Serien sehe?

Mittlerweile habe ich einfach nicht mehr genug Zeit, um mehrere Filme oder Serien in der Woche zu bingen. Und ganz ehrlich: So extrem viel habe ich auch schon vor ein oder zwei Jahren nicht geschaut. Es war einfach bequem, alle großen Streaming-Dienste im Abonnement zu besitzen – bequem und ziemlich teuer.

Damit ist jetzt Schluss. Disney+ wird jetzt von mir gekündigt, aber den Anime-Streaming-Service Crunchyroll und Wow habe ich zuvor auch schon abgesägt. Nicht, weil diese Streaming-Dienste schlecht sind. Sondern weil ich ab jetzt auf Abo-Hopping setzen will: Sobald eine Serie oder ein Film erscheinen, die ich unbedingt sehen möchte, abonniere ich den Streaming-Dienst für einen Monat und kündige das Abonnement dann wieder. Ich hoffe, dadurch eine ganze Menge Geld sparen zu können.

Disney+ und Co: Abo-Hopping im Selbsttest

Ich bin mal gespannt, wie oft ich nun jetzt wirklich ein Abonnement abschließen werde, und ob ich mich auch stets daran erinnere, das Abonnement wieder zu kündigen – generell vergesse ich solche Dinge nämlich gerne einmal.

Anzeige

Deshalb ist mein Versuch des Abo-Hoppings auch ein kleiner Selbsttest, bei dem ich erfahren will, wie viel Geld ich sparen kann. Ein Vorteil wird außerdem sein, dass ich jetzt endlich einmal AppleTV+ ausprobieren werde – natürlich aber auch über Abo-Hopping.

Ohne mein Standard-Abonnement (ohne Werbung) bei Disney+ spare ich jedes Jahr 120 Euro – natürlich aber nur, wenn ich das ganze Jahr komplett darauf verzichte. Das ist schon nicht wenig Geld; ganz besonders, weil ich ja zuvor mehrere Streaming-Abonnements hatte, die alle Geld im Monat gefressen haben.