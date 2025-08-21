128 Euro im Monat: Sky, DAZN und RTL lassen Fußball-Fans dieses Jahr so richtig leiden

Wer soll das noch bezahlen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lust auf die volle Fußball-Dröhnung in dieser Saison? Dann solltet ihr euer Portemonnaie bereithalten und hoffentlich ist es gut gefüllt, denn die Streaming-Kosten für Abos können sich dieses Jahr auf knapp 128 Euro pro Monat belaufen.

Anzeige

Sky, DAZN, RTL: Fußball-Streaming durchbricht Preis-Schallmauer

Wenn ihr in dieser Saison wirklich alles mitnehmen wollt, was euch König Fußball zu bieten hat, dann braucht ihr insgesamt fünf Abos. Wenn ihr dabei die günstigsten Jahrestarife mitnehmt, belaufen sich eure Kosten auf rund 94 Euro im Monat, wenn ihr es lieber flexibel im Monats-Abo mögt, müsst ihr bis zu 127,91 Euro berappen.

Hier könnt ihr sehen, mit welchem Sport-Abo ihr diese Saison welche Fußball-Spiele schauen könnt:

Amazon Prime: Amazon zeigt das Dienstags-Topspiel der Champions League exklusiv (17 Spiele pro Saison), ihr benötigt dafür ein Prime-Abo. Das Jahres-Abo kostet 89,99 Euro, das monatliche Abo 8,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Amazon zeigt das Dienstags-Topspiel der Champions League exklusiv (17 Spiele pro Saison), ihr benötigt dafür ein Prime-Abo. Das Jahres-Abo kostet 89,99 Euro, das monatliche Abo 8,99 Euro (bei Amazon ansehen). DAZN: Mit DAZN Unlimited könnt ihr euch die restlichen Champions-League-Spiele sowie die Bundesliga am Sonntag und die Konferenz am Samstag ansehen. Ebenfalls gibt es Spiele aus La Liga, Serie A und Ligue 1 sowie WM-Quali und Nations League obendrauf. Das Jahres-Abo kostet euch 419,88 Euro, das monatliche Abo 44,99 Euro (bei DAZN ansehen).

Mit DAZN Unlimited könnt ihr euch die restlichen Champions-League-Spiele sowie die Bundesliga am Sonntag und die Konferenz am Samstag ansehen. Ebenfalls gibt es Spiele aus La Liga, Serie A und Ligue 1 sowie WM-Quali und Nations League obendrauf. Das Jahres-Abo kostet euch 419,88 Euro, das monatliche Abo 44,99 Euro (bei DAZN ansehen). Sky / Wow: Bei Sky findet ihr diese Saison die Freitags- und alle Samstagsspiele der Bundesliga, allerdings ohne Konferenz. Außerdem hat der Anbieter den DFB-Pokal, die 2. Bundesliga, die Premier League, die Championship und den Carabao Cup im Angebot. Das Jahres-Abo kostet 359,88 Euro, das monatliche Abo 44,99 Euro (bei Wow ansehen).

Bei Sky findet ihr diese Saison die Freitags- und alle Samstagsspiele der Bundesliga, allerdings ohne Konferenz. Außerdem hat der Anbieter den DFB-Pokal, die 2. Bundesliga, die Premier League, die Championship und den Carabao Cup im Angebot. Das Jahres-Abo kostet 359,88 Euro, das monatliche Abo 44,99 Euro (bei Wow ansehen). MagentaSport: Bei MagentaSport könnt ihr euch die 3. Liga mit namhaften Vereinen wie dem MSV Duisburg, Energie Cottbus oder 1860 München ansehen. Als weiteres Highlight ist auch die Frauen-Bundesliga in dem Paket enthalten Das Jahres-Abo (ohne MagentaTV-Vertrag) kostet 179,88 Euro, das monatliche Abo 19,95 Euro (bei MagentaSport ansehen)

Bei MagentaSport könnt ihr euch die 3. Liga mit namhaften Vereinen wie dem MSV Duisburg, Energie Cottbus oder 1860 München ansehen. Als weiteres Highlight ist auch die Frauen-Bundesliga in dem Paket enthalten Das Jahres-Abo (ohne MagentaTV-Vertrag) kostet 179,88 Euro, das monatliche Abo 19,95 Euro (bei MagentaSport ansehen) RTL+: RTL+ zeigt euch mit einem Premium-Abo diese Saison exklusiv die Spiele der Europa League und der Conference League. Das Jahres-Abo kostet aktuell vergünstigt 79,92 Euro, das monatliche Abo 8,99 Euro (bei RTL+ ansehen).

Fußball-Fans werden im Stich gelassen Für viele Menschen dürfte in der aktuellen wirtschaftlichen Lage bereits mehr als ein Sport-Abo nicht wirklich in Frage kommen. Ich selbst sehe wirklich gerne und viel Fußball – aber mehr als das Wow-Abo kann ich vor mir selbst nicht rechtfertigen, weil ich den Funktionären der DFL, FA, UEFA oder FIFA nicht mehr als unbedingt notwendig in den Rachen stopfen will. Um die 100 Euro monatlich für die gesamte Fußball-Welt dürften selbst die größten Fans nur ungerne abdrücken. Selbst wenn hier viel Unterhaltung geboten wird, ist es eine absurde Summe, die eine bittere und bereits bekannte Wahrheit zeigt: Fußball ist ein surreales Milliardengeschäft, das bereits seit Jahren völlig abgehoben von der Realität agiert. Es ist eine Blase, in die bei jeder TV-Rechtevergabe ein bisschen mehr heiße Luft und jede Menge Kohle gepumpt wird – die Frage ist, wann sie endlich platzt. Hoffentlich bald. Gregor Elsholz

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.