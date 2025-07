13 Film-Fehler, die die neue Harry-Potter-Serie nicht wiederholen darf

Harry Potter und der Orden des Phönix - Trailer (Deutsch) 8 / 14

Die Geschichten der Weasley-Familienmitglieder fallen in den Harry-Potter-Filmen an mehreren Stellen vermutlich aus Platzgründen hinten über. Einer der besten und emotionalsten Handlungsbögen ist dabei die Entwicklung von Percy Weasley, der als extrem ehrgeiziger Emporkömmling im fünften Buch eine Stelle im Zauberministerium antritt und sich damit in der Folge gegen seine eigene Familie stellt.

Seine schleimige Stiefelleckerei gegenüber dem Zaubereiminister macht seine Rückkehr auf die gute Seite in der finalen Schlacht von Hogwarts umso ergreifender – doch der dafür grundlegende Verrat an seiner Familie in Der Orden des Phönix sollte in der Serie weiter in den Mittelpunkt gerückt werden.