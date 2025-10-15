13 Hollywood-Stars, mit denen ihr euch das Sternzeichen Waage teilt

Diese Stars wurden allesamt im Herbst geboren.
Wer zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober geboren wurde, der hat das Sternzeichen Waage. Darunter befinden sich natürlich auch einige Stars und Sternchen aus Hollywood. Deshalb stellen wir euch in dieser Bilderstrecke 13 Schauspieler und Schauspielerinnen vor, die im Herbst Geburtstag feiern.
Michael Douglas
Schauspieler Michael Douglas hat am 25. September Geburtstag und ist damit noch ganz knapp eine Waage geworden. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören Basic Instinct, Wall Street und The Game.
Will Smith
Action-Star und Comedian Will Smith teilt sich den Geburtstag mit Kollege Michael Douglas, denn auch er hat am 25. September Geburtstag. Smith kennt man vor allem für Filme wie Men in Black, Bad Boys und I Am Legend.
Gwyneth Paltrow
Auch die Schauspielerin Gwyneth Paltrow ist ein September-Kind und somit Sternzeichen Waage. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören unter anderem Iron Man, Sieben und Shakespeare in Love.
Neve Campbell
Horror-Ikone Neve Campbell kennen Filmfans vor allem für die erfolgreiche Scream-Reihe, die 2026 mit einem siebten Teil fortgesetzt wird. Auch sie trägt das Sternzeichen Waage.
Kevin Sorbo
Schauspieler Kevin Sorbo wurde vor allem durch Serien wie Hercules und Andromeda weltberühmt. Er feiert seinen Geburtstag am 24. September.
Brie Larson
Die Schauspielerin Brie Larson wurde durch das Drama Raum bekannt und übernahm dann später die Rolle von Superheldin Captain Marvel. Larson hat am 1. Oktober Geburtstag.
Hugh Jackman
Schauspieler Hugh Jackman ist ebenfalls im Sternzeichen der Waage geboren. Zu seinen bekanntesten Rollen gehört vor allem Marvel-Superheld Wolverine, den er bereits in zahlreichen Filmen gespielt hat.
Dakota Johnson
Dakota Johnson wurde am 4. Oktober 1989 geboren. Als Schauspielerin gelang ihr mit dem erotischen Film 50 Shades of Grey der internationale Durchbruch.
Zac Efron
Schauspieler Zac Efron wurde am 18. Oktober geboren. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören unter anderem die High-School-Musical-Filme, das Baywatch-Remake und das Musical Greatest Showman.
Jenna Ortega
Jenna Ortega gehört zu den gefragtesten Schauspielerinnen der Neuzeit. Sie wurde am 27. September geboren und zu ihren bekanntesten Werken gehört der Netflix-Hit Wednesday und die Scream-Filme.
Matt Damon
Auch Schauspieler Matt Damon ist eine Waage. Der Star aus den Bourne-Filmen wurde am 8. Oktober geboren. Weitere bekannte Filme mit ihm sind zum Beispiel Good Will Hunting oder Der Marsianer.
Lena Headey
Serienfans kennen Lena Headey vor allem als intrigante Cersei aus dem Fantasy-Epos Game of Thrones. Die Schauspielerin hat aber auch in bekannten Filmen mitgewirkt, darunter 300, The Purge oder Das Dschungelbuch.
John Krasinski
Für Fans von The Office wird er immer Jim bleiben: John Krasinski. Der Schauspieler wurde am 20. Oktober geboren und ist heute auch als Regisseur tätig, so hat er unter anderem den Horrorfilm A Quiet Place inszeniert.