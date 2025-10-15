13 Hollywood-Stars, mit denen ihr euch das Sternzeichen Waage teilt

Schauspielerin Jenna Ortega ist eine gebürtige Waage.© Getty Images / Gilbert Flores / IMAGO / Dreamstime / Bearbeitung: GIGA 1 / 14

Diese Stars wurden allesamt im Herbst geboren.

Wer zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober geboren wurde, der hat das Sternzeichen Waage. Darunter befinden sich natürlich auch einige Stars und Sternchen aus Hollywood. Deshalb stellen wir euch in dieser Bilderstrecke 13 Schauspieler und Schauspielerinnen vor, die im Herbst Geburtstag feiern.