  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. 15 Actionfilme, die auch „Call of Duty“ heißen könnten

15 Actionfilme, die auch „Call of Duty“ heißen könnten

Daniel Boldt
Daniel Boldt,
4 min Lesezeit
Der Kriegsfilm Hacksaw Ridge war für diverse Oscars nominiert.
Der Kriegsfilm Hacksaw Ridge war für diverse Oscars nominiert.© Lionsgate Films / Bearbeitung: GIGA1 / 16
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

In diesen Filmen kämpfen Soldaten um ihr Leben.

Die beliebte Shooter-Reihe bekommt einen eigenen Film. Bis es so weit ist, wird es allerdings noch eine ganze Weile dauern. Aus diesem Grund stellen wir euch in dieser Bilderstrecke 15 Filme vor, die sich wie Call of Duty anfühlen. Diese Streifen sind nicht nur echte Action-Kracher, sondern wären auch die perfekte Vorlage für das eine oder andere Level in der traditionsreichen Reihe.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi | Trailer2 / 16
13 Hours von Regisseur Michael Bay handelt davon, wie eine militärische Einheit sich in einer Basis gegen eine feindliche Übermacht verteidigen muss. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

„13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi“ im Stream

Kinostart: 03.03.2016 Streaming-Start: 14.07.2016
Genre: Action, Drama, Kriegsfilm
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 144 Min.

Der Pakt

The Covenant - Trailer Englisch3 / 16
In Der Pakt, international auch als Guy Ritchie’s The Covenant, bekannt, wird Jake Gyllenhaal nach einem Hinterhalt schwer verletzt und von einem afghanischen Dolmetscher gerettet. Um seine Schuld zu begleichen, versucht er in einer dramatischen Aktion den Dolmetscher raus aus Afghanistan zu holen.

The Covenant

„The Covenant“ im Stream

Kinostart: 19.04.2023 Streaming-Start: 09.02.2024
Genre: Action, Kriegsfilm, Thriller
FSK: Ab 12 Jahren
Filmlänge: 123 Min.

Hacksaw Ridge

Hacksaw Ridge | Trailer4 / 16
Der blutige Kriegsfilm von Regisseur Mel Gibson zeigt nicht nur die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, sondern auch den Heldenmut eines Mannes, der ohne Waffe in den Kampf zieht und dabei unzählige Leben gerettet hat. Auch dieser Film basiert auf wahren Begebenheiten.

Hacksaw Ridge - Die Entscheidung

„Hacksaw Ridge - Die Entscheidung“ im Stream

Kinostart: 26.01.2017 Streaming-Start: 27.05.2017
Genre: Drama, Kriegsfilm
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 140 Min.

Herz aus Stahl

Herz aus Stahl | Trailer5 / 16
Der Kriegsfilm Herz aus Stahl (OT: Fury) behandelt eine amerikanische Panzerbesatzung, die gegen Nazideutschland kämpft. Angeführt wird die Truppe dabei von Schauspieler Brad Pitt.

Herz aus Stahl

„Herz aus Stahl“ im Stream

Kinostart: 01.01.2015 Streaming-Start: 01.05.2015
Genre: Action, Drama, Kriegsfilm
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 135 Min.

Tränen der Sonne

Tränen der Sonne | Trailer6 / 16
In Tränen der Sonne bekommt es Action-Legende Bruce Willis und sein Navy-SEAL-Team bei einer Evakuierungsmission in Nigeria mit zahlreichen Rebellen zu tun.

Tränen der Sonne

„Tränen der Sonne“ im Stream

Kinostart: 28.08.2003 Streaming-Start: 27.05.2016
Genre: Action
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 116 Min.

Lone Survivor

Lone Survivor | Trailer7 / 16
Lone Survivor erzählt die wahre Geschichte einer US-Navy-SEAL-Einheit, die 2005 in Afghanistan in einen Hinterhalt der Taliban gerät. Angeführt wird die Einheit von Transformers-Star Mark Wahlberg.

Lone Survivor

„Lone Survivor“ im Stream

Kinostart: 20.03.2014 Streaming-Start: 24.09.2014
Genre: Action, Drama
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 117 Min.

Der Soldat James Ryan

Der Soldat James Ryan | Trailer8 / 16
An diesem Kriegsfilm führt kein Weg vorbei: Der Soldat James Ryan von Regie-Legende Steven Spielberg zeigt den D-Day und die verzweifelte Suche nach einem Fallschirmjäger, während um die Soldaten herum der Zweite Weltkrieg tobt.

Der Soldat James Ryan

„Der Soldat James Ryan“ im Stream

Kinostart: 08.10.1998 Streaming-Start: 01.06.2016
Genre: Drama, Kriegsfilm
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 163 Min.

Im Fadenkreuz – Allein gegen alle

Behind Enemy Lines9 / 16
In Behind Enemy Lines, wie der Film im Original heißt, wird der US-Navy-Pilot Chris Burnett, gespielt von Owen Wilson, nach dem Abschuss seines Jets über Bosnien von feindlichen Truppen gejagt, nachdem er Beweise für Kriegsverbrechen entdeckt hat.

Im Fadenkreuz - Allein gegen alle

„Im Fadenkreuz - Allein gegen alle“ im Stream

Kinostart: 31.01.2002 Streaming-Start: 18.03.2018
Genre: Action, Drama, Kriegsfilm, Thriller
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 106 Min.

Black Hawk Down

Black Hawk Down | Trailer10 / 16
In Black Hawk Down gerät ein US-Eliteeinsatz 1993 in Mogadischu außer Kontrolle, als zwei Black-Hawk-Hubschrauber von somalischen Milizen abgeschossen werden.

Black Hawk Down

„Black Hawk Down“ im Stream

Kinostart: 10.10.2002 Streaming-Start: 09.10.2020
Genre: Action, Drama, Kriegsfilm
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 139 Min.

Act of Valor

Act of Valor | Trailer11 / 16
In Act of Valor folgt ihr einer Einheit von US-Navy-SEALs, die eine entführte CIA-Agentin befreien müssen und dabei auf ein globales Terrornetzwerk stoßen.

Act of Valor

„Act of Valor“ im Stream

Kinostart: 23.05.2012 Streaming-Start: 01.01.1970
Genre: Action, Kriegsfilm, Thriller
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 110 Min.

Die durch die Hölle gehen

Die durch die Hölle gehen | Trailer12 / 16
Der Klassiker mit Robert De Niro zeigt vor allem die psychischen Folgen von Krieg und Gefangenschaft. Die durch die Hölle gehen ist harter Tobak.

Die durch die Hölle gehen

„Die durch die Hölle gehen“ im Stream

Kinostart: 08.03.1979 Streaming-Start: 01.01.1970
Genre: Drama, Kriegsfilm
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 183 Min.

Tyler Rake: Extraction 2

Extraction 2 - Trailer Deutsch13 / 16
Der Netflix-Hit Extraction 2 könnte auch eine komplette CoD-Kampagne sein. In dem Film ballert und kämpft sich Thor-Darsteller Chris Hemsworth durch zahlreiche Gebiete und Feinde.

Tyler Rake: Extraction 2

„Tyler Rake: Extraction 2“ im Stream

Streaming-Start: 16.06.2023
Genre: Action, Thriller
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 123 Min.

12 Strong

12 Strong | Trailer14 / 16
In dem Actionfilm 12 Strong bekämpft ein US-Special-Forces-Team die Taliban auf Pferden. Dabei können sie trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit und schwieriger Bedingungen entscheidende Siege erringen.

Operation: 12 Strong

„Operation: 12 Strong“ im Stream

Kinostart: 08.03.2018 Streaming-Start: 06.07.2018
Genre: Action, Drama, Kriegsfilm
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 125 Min.