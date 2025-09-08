15 Filme, die jeder „Call of Duty“-Fan kennen muss

In diesen Filmen kämpfen Soldaten um ihr Leben.
Die beliebte Shooter-Reihe bekommt einen eigenen Film. Bis es so weit ist, wird es allerdings noch eine ganze Weile dauern. Aus diesem Grund stellen wir euch in dieser Bilderstrecke 15 Filme vor, die jeder CoD-Fan kennen muss. Diese Streifen sind nicht nur echte Action-Kracher, sondern wären auch die perfekte Vorlage für das eine oder andere Level in der traditionsreichen Reihe gewesen.
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
13 Hours von Regisseur Michael Bay handelt davon, wie eine militärische Einheit sich in einer Basis gegen eine feindliche Übermacht verteidigen muss. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit.
Der Pakt
In Der Pakt, international auch als Guy Ritchie’s The Covenant, bekannt, wird Jake Gyllenhaal nach einem Hinterhalt schwer verletzt und von einem afghanischen Dolmetscher gerettet. Um seine Schuld zu begleichen, versucht er in einer dramatischen Aktion den Dolmetscher raus aus Afghanistan zu holen.
Hacksaw Ridge
Der blutige Kriegsfilm von Regisseur Mel Gibson zeigt nicht nur die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, sondern auch den Heldenmut eines Mannes, der ohne Waffe in den Kampf zieht und dabei unzählige Leben gerettet hat. Auch dieser Film basiert auf wahren Begebenheiten.
Herz aus Stahl
Der Kriegsfilm Herz aus Stahl (OT: Fury) behandelt eine amerikanische Panzerbesatzung, die gegen Nazideutschland kämpft. Angeführt wird die Truppe dabei von Schauspieler Brad Pitt.
Tränen der Sonne
In Tränen der Sonne bekommt es Action-Legende Bruce Willis und sein Navy-SEAL-Team bei einer Evakuierungsmission in Nigeria mit zahlreichen Rebellen zu tun.
Lone Survivor
Lone Survivor erzählt die wahre Geschichte einer US-Navy-SEAL-Einheit, die 2005 in Afghanistan in einen Hinterhalt der Taliban gerät. Angeführt wird die Einheit von Transformers-Star Mark Wahlberg.
Der Soldat James Ryan
An diesem Kriegsfilm führt kein Weg vorbei: Der Soldat James Ryan von Regie-Legende Steven Spielberg zeigt den D-Day und die verzweifelte Suche nach einem Fallschirmjäger, während um die Soldaten herum der Zweite Weltkrieg tobt.
Im Fadenkreuz – Allein gegen alle
In Behind Enemy Lines, wie der Film im Original heißt, wird der US-Navy-Pilot Chris Burnett, gespielt von Owen Wilson, nach dem Abschuss seines Jets über Bosnien von feindlichen Truppen gejagt, nachdem er Beweise für Kriegsverbrechen entdeckt hat.
Black Hawk Down
In Black Hawk Down gerät ein US-Eliteeinsatz 1993 in Mogadischu außer Kontrolle, als zwei Black-Hawk-Hubschrauber von somalischen Milizen abgeschossen werden.
Act of Valor
In Act of Valor folgt ihr einer Einheit von US-Navy-SEALs, die eine entführte CIA-Agentin befreien müssen und dabei auf ein globales Terrornetzwerk stoßen.
Die durch die Hölle gehen
Der Klassiker mit Robert De Niro zeigt vor allem die psychischen Folgen von Krieg und Gefangenschaft. Die durch die Hölle gehen ist harter Tobak.
Tyler Rake: Extraction 2
Der Netflix-Hit Extraction 2 könnte auch eine komplette CoD-Kampagne sein. In dem Film ballert und kämpft sich Thor-Darsteller Chris Hemsworth durch zahlreiche Gebiete und Feinde.