15 Filme, die so verrückt sind, dass ihr mit WTF reagieren werdet

Unglaublich, dass diese verrückten Filme wirklich existieren.
Trashige Filme gibt es zwar viele, aber selbst unter den Trash-Granaten gibt es einige Produktionen, die mit so verrückten Storys und Ideen um die Ecke kommen, dass Filmfans es zunächst gar nicht glauben können. Daher stellen wir euch in dieser Bilderstrecke ein paar echte Perlen vor: vom blutrünstigen Kondom bis hin zum Hentai-Superhelden ist so ziemlich alles dabei.
The VelociPastor – Die Klaue Gottes
Ein Pastor verwandelt sich in einen Dino und bestraft die Ungläubigen. Auf solche Sachen würde auch keine KI kommen …
The Stuff – Ein tödlicher Leckerbissen
In Horrorfilmen kann so ziemlich alles zum tödlichen Monster werden. In The Stuff wird sogar die Eiscreme zum bedrohlichen Killer.
Killer Clowns From Outer Space
Aliens kommen als Clowns auf die Erde und verpacken Menschen in Zuckerwatte. Der absurde Kult-Horrorfilm hat sogar ein eigenes Videospiel hervorgebracht.
Hentai Kamen
Sobald er sich Frauenunterwäsche über den Kopf zieht, wird er zum Superheld Hentai Kamen und sorgt in Japan für Recht und Ordnung …
Sharknado
Die Sharknado-Filme dürfen auf so einer Liste natürlich nicht fehlen. Die Idee von fliegenden Wirbelsturm-Haien war bekloppt genug, um insgesamt 6 Filme hervorzubringen.
Sgt. Kabukiman – New York Police Department
Ein Polizist erhält Kabuki-Superkräfte und räumt im Anschluss in den Straßen von New York mit Essstäbchen und Sushi auf.
Abraham Lincoln Vampirjäger
Abraham Lincoln Vampirjäger klingt wie billiger Horror-Trash, hat aber tatsächlich bis zu 100 Millionen US-Dollar in der Produktion gekostet.
Meet the Feebles
Der Kultfilm stellt eine brutale Parodie auf die Muppet Show dar und ist der reinste Albtraum für alle Puppen-Hasser.
Tank Girl
Bei der Comic-Verfilmung Tank Girl ist schon der Trailer der reinste Fiebertraum.
The Ring Thing
Die Schweizer haben Der Herr der Ringe nachgedreht. Das Ergebnis ist speziell.