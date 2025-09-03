15 Filme, die so verrückt sind, dass ihr mit WTF reagieren werdet

Diese Filme sind kreativer Premium-Trash.© The Asylum / Cyfuno Ventures / Bearbeitung: GIGA 1 / 16

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Unglaublich, dass diese verrückten Filme wirklich existieren.

Trashige Filme gibt es zwar viele, aber selbst unter den Trash-Granaten gibt es einige Produktionen, die mit so verrückten Storys und Ideen um die Ecke kommen, dass Filmfans es zunächst gar nicht glauben können. Daher stellen wir euch in dieser Bilderstrecke ein paar echte Perlen vor: vom blutrünstigen Kondom bis hin zum Hentai-Superhelden ist so ziemlich alles dabei.