  15 Filme, die so verrückt sind, dass ihr mit WTF reagieren werdet

15 Filme, die so verrückt sind, dass ihr mit WTF reagieren werdet

Diese Filme sind kreativer Premium-Trash.
Diese Filme sind kreativer Premium-Trash.
Unglaublich, dass diese verrückten Filme wirklich existieren.

Trashige Filme gibt es zwar viele, aber selbst unter den Trash-Granaten gibt es einige Produktionen, die mit so verrückten Storys und Ideen um die Ecke kommen, dass Filmfans es zunächst gar nicht glauben können. Daher stellen wir euch in dieser Bilderstrecke ein paar echte Perlen vor: vom blutrünstigen Kondom bis hin zum Hentai-Superhelden ist so ziemlich alles dabei.

The VelociPastor – Die Klaue Gottes

Ein Pastor verwandelt sich in einen Dino und bestraft die Ungläubigen. Auf solche Sachen würde auch keine KI kommen …

Rubber

In Rubber hat ein Autoreifen große Träume und bringt dabei viele Menschen um.

The Stuff – Ein tödlicher Leckerbissen

In Horrorfilmen kann so ziemlich alles zum tödlichen Monster werden. In The Stuff wird sogar die Eiscreme zum bedrohlichen Killer.

Killer Clowns From Outer Space

Aliens kommen als Clowns auf die Erde und verpacken Menschen in Zuckerwatte. Der absurde Kult-Horrorfilm hat sogar ein eigenes Videospiel hervorgebracht.

Hentai Kamen

Sobald er sich Frauenunterwäsche über den Kopf zieht, wird er zum Superheld Hentai Kamen und sorgt in Japan für Recht und Ordnung …

Zombiber

Okay, Zombiefilme gibt es ja viele, aber einen Zombiber gibt es nur einmal!

Sharknado

Die Sharknado-Filme dürfen auf so einer Liste natürlich nicht fehlen. Die Idee von fliegenden Wirbelsturm-Haien war bekloppt genug, um insgesamt 6 Filme hervorzubringen.

Sgt. Kabukiman – New York Police Department

Ein Polizist erhält Kabuki-Superkräfte und räumt im Anschluss in den Straßen von New York mit Essstäbchen und Sushi auf.

Abraham Lincoln Vampirjäger

Abraham Lincoln Vampirjäger klingt wie billiger Horror-Trash, hat aber tatsächlich bis zu 100 Millionen US-Dollar in der Produktion gekostet.

Meet the Feebles

Der Kultfilm stellt eine brutale Parodie auf die Muppet Show dar und ist der reinste Albtraum für alle Puppen-Hasser.

Kondom des Grauens

Auch aus Deutschland stammen Filme, die einfach nur verrückt sind.

Tank Girl

Bei der Comic-Verfilmung Tank Girl ist schon der Trailer der reinste Fiebertraum.

The Ring Thing

Die Schweizer haben Der Herr der Ringe nachgedreht. Das Ergebnis ist speziell.

Die Killerhand

Eine Hand entwickelt ein mörderisches Eigenleben.

Blacula

Dracula mal anders und mit viel mehr Soul.

