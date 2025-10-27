15 Jahre „The Walking Dead“: Diese 8 Zombie-Arten sind selbst für Rick & Daryl zu viel!

© AMC / Serien-Screenshot via MagentaTV 2 / 9

Anzeige

Falls ihr „The Last of Us Part II“ gezockt habt, dürfte euch diese Variante ziemlich bekannt vorkommen, denn „The Walking Dead“ hat sich offenbar von dem Rat King aus dem Videospiel inspirieren lassen.

In der ersten Staffel von „Dead City“ begibt sich Maggie (Lauren Cohan) in den Untergrund von Manhattan und trifft dort auf ein Monstrum, das aus drei ineinander verwachsenen Beißern besteht.

Falls euch das entgangen ist, könnt ihr die Spin-off-Serie im Stream bei MagentaTV nachholen.