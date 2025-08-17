15 legendäre Filmszenen, in denen Schauspieler schnell improvisiert haben

Warner Bros. Pictures / Getty Images – shironosov 1 / 15

Schauspieler müssen flexibel sein. Wer seinen Text vergisst, kann nicht abbrechen – Die Show muss schließlich weitergehen! Also wird kurzerhand improvisiert. Auf diese Weise entstanden einige der wahrscheinlich besten Filmszenen aller Zeiten.

Nicht immer läuft alles bei Dreharbeiten nach Plan. Plötzlich findet sich ein fremdes Haustier am Set wieder, der Nebenmann muss die ganze Zeit unkontrolliert furzen oder stimmt ein kurzes Liedchen an. Wer sich davon aus der Ruhe bringen lässt, hat im Showbusiness nichts verloren. Denn genau in diesen Momenten trennt sich die Spreu vom Weizen.

Echte Schauspieler bleiben in ihrer Rolle und machen das Beste draus. Das Ergebnis: 15 Filmszenen, die uns auch heute noch im Gedächtnis geblieben sind: