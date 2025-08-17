15 legendäre Filmszenen, in denen Schauspieler schnell improvisiert haben

Schauspieler müssen flexibel sein. Wer seinen Text vergisst, kann nicht abbrechen – Die Show muss schließlich weitergehen! Also wird kurzerhand improvisiert. Auf diese Weise entstanden einige der wahrscheinlich besten Filmszenen aller Zeiten.
Nicht immer läuft alles bei Dreharbeiten nach Plan. Plötzlich findet sich ein fremdes Haustier am Set wieder, der Nebenmann muss die ganze Zeit unkontrolliert furzen oder stimmt ein kurzes Liedchen an. Wer sich davon aus der Ruhe bringen lässt, hat im Showbusiness nichts verloren. Denn genau in diesen Momenten trennt sich die Spreu vom Weizen.
Echte Schauspieler bleiben in ihrer Rolle und machen das Beste draus. Das Ergebnis: 15 Filmszenen, die uns auch heute noch im Gedächtnis geblieben sind:
Rocky (1976)
Erinnert ihr euch noch an die Filmszene, in der Rocky durch die Stadt joggt, um sich auf seinen nächsten Kampf vorzubereiten? Ja? Dann erinnert ihr euch bestimmt auch noch an die Stelle, in welcher der Sportler von einem Passanten eine Orange zugeworfen bekommt.
Ihr denkt, dass die Szene im Drehbuch stand? Nope! Fast alle Passanten, die man im Hintergrund sehen kann, hatten in Wahrheit keine Ahnung, dass sie gerade gefilmt werden.
Guardians of the Galaxy (2014)
Wie im echten Leben, so auch im Film: Chris Pratt ist einfach ein Tollpatsch. Die Szene, in der Peter den Orb fallen lässt und schnell wieder aufhebt, stand eigentlich nicht im Skript. Hups!
Thor – The Dark Kingdom (2013)
Auch die Szene, in der Thor seinen Hammer an die Garderobe hängt, stand nicht im Skript. Eigentlich wollte sich Chris Hemsworth nur einen Spaß erlauben, aber da seine Impro so gut war, bekamen wir die Sequenz auch im fertigen Film zu sehen.
Django Unchained (2012)
Leonardo DiCaprio gibt in seinen Filmen immer 110 Prozent. Auch bei Django Unchained geht Leo wieder voll in seiner Rolle als Calvin Candie auf, der während des Abendbrots einen spontanen Wutanfall bekommt und dabei eines der Gläser mit seiner bloßen Hand zerschmettert. Dabei zog sich der Schauspieler eine fiese Verletzung zu, die mit mehreren Stichen genäht werden musste.
Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen (1993)
Die Szene, in der Mrs. Doubtfires Gesicht mit Kuchenglasur überzogen war, verlief nicht ganz nach Plan. Da die Studiolampen dafür sorgten, dass die Glasur innerhalb kürzester Zeit von seinem Gesicht schmolz, musste Robin Williams improvisieren. In dem Moment, in dem die Glasur in Mrs. Sellners Tee tropfte, sagte Williams: „Bitteschön, jetzt haben Sie ihre Milch und ihren Zucker.“
Plötzlich Prinzessin (2001)
In Plötzlich Prinzessin spielt Anne Hathaway die Rolle eines tollpatschigen Mauerblümchens. Während einer der Aufnahmen rutscht die Schauspielerin auf einer rutschigen Bank aus und fällt unsanft auf den Hosenboden – eine Szene, die so nicht im Skript stand und auch nicht von der Schauspielerin geplant war.
Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme (2002)
Erinnert ihr euch an noch an die Szene, in der Éowyn aus der Haupthalle Edoras schreitet und einen Blick über Rohan wirft. Genau in diesem Moment löst sich eine der Flaggen und fliegt davon. Eine verdammt starkes Bild, welches jedoch nicht im Skript stand. Die Fahne löste sich durch Zufall im passenden Moment vom Fahnenmast.
Forrest Gump (1994)
„Mein Name ist Forrest Gump, aber alle nennen mich Forrest Gump.“ – Tom Hanks in Höchstform.
Rain Man (1988)
Stell dir vor, du und dein Schauspieler-Kollege steckt beide in einer winzigen Telefonzelle fest und auf einmal lässt einer von euch so richtig einen stehen. Was tust du? Tom Cruise blieb in seiner Rolle und integrierte die Flatulenzen spontan mit in die Szene.
Good Will Hunting (1997)
Die Geschichte seiner pupsenden Ehefrau zog sich Robin Williams spontan während der Dreharbeiten aus den Fingern. Nicht nur Matt Damon, sondern auch der Kameramann schien die Story lustig zu finden. Wer bei der Szene genau hinsieht, wird merken, dass die Kameraführung hier etwas unruhiger als sonst ist.
Spider-Man: Homecoming (2017)
Das stand zwar so nicht im Skript, aber Tom Holland fand die Idee witzig, Robert Downey Jr. während der Szene zu umarmen – der Plan ging auf, die kurze Sequenz sorgte im Kino für einige herzhafte Lacher.
Alien (1979)
Keiner der Schauspieler wusste während des Drehs, dass gleich ein kleines Alien aus der Brust ihres Crew-Kollegen schießen würde. Die Überraschung steht ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben.
The Dark Knight (2008)
Heath Ledgers langsames Klatschen im Film passte perfekt zu seiner Rolle als Joker.
Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2
„Ich hab‘ n‘ Glas voll Dreck. Ich hab‘ n‘ Glas voll Dreck und rate mal, was da drin ist!“ Weder Orlando Bloom noch Keira Knightley konnten etwas mit Johnny Depps kurzer Gesangseinlage anfangen, was sich auch in ihren entgleisten Gesichtern bemerkbar macht.