16 bizarre Songtitel, die ihr nie wieder vergessen werdet

Jedes Lied braucht einen Titel. Manche Künstler machen sich daraus einen Spaß und geben ihren Liedern absurde, lustige oder extra lange Namen.
Wir haben für euch die 16 Songs mit den bizarrsten Titeln zusammengestellt. Auch berühmte Bands und Sänger sind dabei.
#1 „Don’t Eat Stuff Off the Sidewalk“
Der Titel heißt übersetzt so viel wie: „Iss kein Zeug vom Bürgersteig“ und ist aus dem Jahr 1981 von The Cramps. Auch andere Songs der Band haben seltsame Titel. Zuletzt erlebte „Goo Goo Muck“ ein Revival, als der Song in der Serie „Wednesday“ verwendet wurde.
#2 „Ha Ha You’re Dead“
Green Day ist eine Rockband, die seit den 1980er Jahren aktiv ist und bereits eine Reihe berühmter Hits hat. „Ha Ha You’re Dead“ erschien 2002 auf dem Album „Shenanigans“.
#3 „Mmm mmm mmm mmm“
Die kanadische Rockband Crash Test Dummies beweist schon mit ihrem Bandnamen Humor. „Mmm mmm mmm mmm“ erschien 1993.
#4 „Our Lawyer Made Us Change The Name Of This Song So We Wouldn’t Get Sued“
Seit 2001 gibt es die Rockband Fall Out Boy. Die Band scheint Spaß an ungewöhnlichen Songtiteln zu haben. Ein weiteres Lied heißt: „I Slept With Someone In Fall Out Boy And All I Got Was This Stupid Song Written About Me“.
#5 „Ob-La-Di, Ob-La-Da”
Die britischen The Beatles sind so berühmt wie kaum eine andere Band. Zu ihren etwas weniger bekannten Songs gehört dieser Song von 1968 aus dem Album „The BEATLES“.
#6 „Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini“
Der Song von Brian Hyland stammt von 1960. Noch heute ist „Itsy Bitsy“ ein Klassiker – unter anderem, weil er zum Mitsingen einlädt und besonders eingängig ist.
#7 „Loop De Loop (Flip Flop Flyin’ In An Aeroplane)”
In den 60er und 70er Jahren führte kein Weg an den Beach Boys vorbei. 1998 kam dieser leichte und lustige Song heraus.
#8 „This Song Has No Title“
Die Musiklegende Elton John gab 1973 einem Song diesen besonderen Nicht-Titel. Das Lied ist für Johns Verhältnisse besonders kurz und wurde zum Großteil von ihm allein aufgenommen.
#9 „Concerning the UFO sighting near Highland, Illinois“
Sufjan Stevens Songtitel von 2005 spielt auf einen tatsächlichen Vorfall im Jahr 2000 an, bei dem in der Stadt Highland von einer Ufosichtung berichtet wurde.
#10 „Shoop Shoop Diddy Wop Cumma Cumma Wang Dang“
1983 brachten Monte Video and the Casettes diesen witzigen Song mit typischen 80er-Vibes heraus.
#11 „Satan Gave Me a Taco“
Der amerikanische Musiker Beck gab diesem Song 1993 nicht nur einen schrägen Titel. Der Liedtext besteht zum größten Teil aus einer detaillierten Beschreibung des besagten Tacos.
#12 „Don’t Eat the Yellow Snow“
Der Song ist von Frank Zappa aus dem Jahr 1974. Der Titel des Songs kommt auch im Text vor und soll ein Ratschlag der Mutter an einen Inuk sein, nicht den gelben Schnee zu essen.
#13 „I’m Full of Steak, and Cannot Dance“
Deutlich jünger ist der Song von Sidney Gish aus dem Jahr 2017. Das Lied selbst lässt den schrägen Titel nicht unbedingt vermuten.
#14 „The Weather is Here, Wish You Were Beautiful”
1981 brachte Jimmy Buffett dieses Lied mit dem geradezu bösartigen Titel heraus. Auf Deutsch übersetzt bedeutet er: „Das Wetter ist hier, ich wünschte du wärst schön.“
#15 „You Know When the Trojans Got That Horse and They Were Like, Yeah This Is Totally a Gift? That’s How Sure I Am“
2014 brachte die Band mit dem schrägen Namen Panucci’s Pizza diesen Song mit dem ebenso schrägen Titel heraus. Übersetzt heißt der: „Weißt du, wie die Trojaner dieses Pferd bekommen haben und meinten, ja, das ist ganz sicher ein Geschenk? So sicher bin ich mir.“
#16 „Zungguzungguguzungguzeng“
Dieser Song ist von Yellow Man. 1983 kam das Lied mit dem Nonsense-Titel heraus und ist auch heute noch ein beliebtes Beispiel für Reggae-Musik.