16 Jahre später: So sieht der Cast von Modern Family heute aus

Modern Family gehört zu den beliebtesten Serien der Neuzeit.© ABC / Bearbeitung: GIGA 1 / 12

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wie sehen die Darsteller aus Modern Family heute aus?

Modern Family gehört zu den beliebtesten Comedy-Serien der Neuzeit. In ganzen 250 Folgen erleben gleich drei miteinander verbandelte Familien absurde Situationen und viel Chaos. Wir zeigen euch, wie die Darsteller der Serie heute aussehen.